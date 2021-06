Meghan Markle «craint de perdre son titre» et a «dit à Harry de calmer les attaques» contre Firm | Royal | Nouvelles

Meghan Markle est déterminée à conserver son titre royal malgré son démission en tant que membre senior de la famille royale en 2020, selon un initié. La source a déclaré que la duchesse craignait qu’un “désastre des relations publiques” n’éclate si la reine décidait de retirer au couple de leurs titres royaux, ce qui voit le couple officiellement appelé le duc et la duchesse de Sussex.

Une source proche de Meghan a déclaré au magazine Heat que Meghan craignait que les récents commentaires de son mari sur la famille royale n’aient incité les deux hommes à perdre leurs titres.

Ils ont dit: «Elle a dit à Harry qu’ils devaient atténuer les attaques contre la famille royale – elle a peur qu’ils ne leur enlèvent leurs titres royaux, ce qui serait un désastre des relations publiques.

“En ce moment, elle est inondée d’offres, et c’est en partie pour être une duchesse.”

Cela intervient alors qu’une pétition a été lancée “invitant” le prince Harry à abandonner volontairement ses titres royaux.

Lady Colin Campbell, auteur de Meghan and Harry: The Real Story et d’autres livres, a lancé la pétition en ligne où elle a appelé le duc à “demander volontairement à la reine de mettre son style royal, ses titres et son rang en suspens”.

Plus de 27 000 personnes ont signé la pétition.

Piers Morgan est allé plus loin et a exhorté la reine à dépouiller officiellement les Sussex de leurs titres.

Écrivant dans une colonne pour Mail Online, il a déclaré: “Comme je l’ai écrit lorsqu’ils ont annoncé en janvier 2020 qu’ils quittaient la Grande-Bretagne et le devoir royal, Queen aurait dû les dépouiller de leurs titres sur-le-champ.

JUST IN: Le prince Harry sous pression en tant que pétition pour des titres signés par mille

L’ancien présentateur de GMB a fait ces commentaires après la récente interview du prince Harry avec Dax Shepard, où il a discuté de son éducation royale.

Au cours du podcast, Harry a parlé de sa “douleur génétique” et a déclaré qu’il voulait “briser le cycle” de “douleur et souffrance” de sa propre éducation en quittant la famille royale.

Dans une interview séparée avec Oprah Winfrey, pour sa nouvelle série Apple TV + The Me You Can’t See, Harry a critiqué la famille royale et a déclaré que le cabinet faisait très peu pour aider le couple lorsqu’ils se sentaient harcelés par les médias.

Harry a déclaré que sa femme et lui avaient été «suivis, photographiés, poursuivis et harcelés» dès le début de leur relation.

Il a ajouté: “Je me sentais complètement impuissant. Je pensais que ma famille aiderait – mais chaque demande, demande, avertissement, quel qu’il soit, vient d’être accueilli dans un silence total ou une négligence totale.”