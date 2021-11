Meghan Markle décide de réduire les références à la famille royale alors que la duchesse entre dans un « nouveau chapitre » | Royale | Nouvelles

Meghan Markle a décidé de réduire les références et les hommages royaux, selon un commentateur royal. Les commentateurs royaux Rachel Bowie et Roberta Fiorito ont fait remarquer que l’apparition de la duchesse de Sussex sur Ellen cette semaine démontrait le revirement spectaculaire. S’exprimant sur leur podcast Royally Obsessed, Mme Fiorito a déclaré que la duchesse de 40 ans était en train de « renommer » davantage « la Meghan qu’elle était avant Harry ».

Meghan s’est jointe à des farces lors de son apparition dans Ellen, au cours de laquelle l’animatrice Ellen DeGeneres l’a mise au défi d’effectuer des tâches embarrassantes devant des vendeurs sans méfiance.

Au cours du segment, la duchesse a été encouragée par l’animateur de l’émission de discussion à manger une tortilla croustillante comme un tamia, à se qualifier de maman et à raconter des blagues.

Elle a remporté des éloges avec de nombreux fans louant l’apparence de la duchesse pour être « terre à terre » et montrer ses talents de comédienne.

En réfléchissant à l’apparence, Mme Fiorito a déclaré: « Meghan sur Ellen, dans la section des farces, il n’y avait pas vraiment de référence royale, à part son nom. »

Le co-animateur du podcast a ajouté: « Je sentais que c’était un choix, là où Meghan s’éloigne de cela et elle n’a pas toujours besoin d’être sérieuse.

« Pour moi, ce qui était intéressant, c’était que Meghan montrait une autre facette.

« Son côté comique. Son côté actrice. Elle est vraiment capable à cet égard. Cela le démontre. »

Mme Bowie a accepté et a répondu: « Le fil conducteur de cette interview était que tant de choses concernaient sa vie pré-royale.

Howard Breuer, PDG de Newsroom PR, a déclaré à Fox News que l’apparition sur Ellen « est tout à fait logique ».

Il a déclaré: « Après tout, elle et Harry ont déjà brisé le moule qui dictait que les membres de la famille royale évitent de tels spectacles et gardent pour eux leurs pensées, leurs luttes et les commentaires qui démontrent qu’ils sont juste des gens comme tout le monde.

« Pour elle, faire ce genre de spectacle, c’est colorier en dehors des lignes. »

Également au cours de l’interview sur Ellen, Meghan a parlé d’élever ses deux enfants, Archie et Lili, et a noté à quel point Archie « aime être un grand frère » pour sa petite sœur Lili.