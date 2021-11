Meghan Markle défend le lobbying pour un congé de paternité payé

Meghan Markle au sommet en ligne du New York Times DealBook (Photo : Calla Kessler pour le New York Times)

La duchesse de Sussex a défendu les appels à froid des sénateurs républicains au sujet du congé de paternité payé, affirmant qu’elle ne le considérait pas comme une question politique » mais humanitaire « .

Les courtisans du palais de Buckingham auraient exprimé leur malaise après qu’il soit apparu que Meghan avait téléphoné aux législateurs américains, en utilisant son titre royal, pour leur présenter une pétition au sujet de la politique.

L’ancienne actrice a reconnu qu’il existe un précédent dans la famille royale de » ne pas être impliqué dans la politique » lorsqu’elle a été interrogée sur la campagne lors d’une interview à New York.

Mais elle a dit qu’elle « défendait simplement ce qui est juste ».

« Franchement, je ne vois pas cela comme un problème politique », a déclaré Meghan.

« Écoutez, il existe certainement un précédent au sein de la famille de mon mari et de la famille royale de ne pas être impliqué dans la politique, mais je pense que c’est… Je veux dire, les congés payés, de mon point de vue, ne sont qu’un problème humanitaire. »

Les sénateurs républicains ont révélé que Meghan les avait appelés sur un numéro masqué et s’était présenté comme la duchesse de Sussex plus tôt ce mois-ci.

Meghan a été interviewée par le chroniqueur du New York Times Andrew Ross Sorkin (Photo: Calla Kessler pour le New York Times)

Meghan a également écrit aux membres du Congrès et du Sénat des États-Unis pour demander un congé payé pour les nouveaux parents.

Cela a conduit à des critiques selon lesquelles elle utilise son titre royal pour s’immiscer dans la politique américaine, alors que la famille royale est traditionnellement neutre.

Le critique de longue date Piers Morgan a déclaré que ses actions étaient scandaleuses et pourraient nuire à la réputation de la reine.

Et les courtisans du palais l’ont accusée d’avoir utilisé son titre « hors contexte » et ont qualifié ses actions de « scandaleuses », selon le Times.

Mais Meghan a déclaré qu’avant même d’avoir «une sorte de privilège» dans sa vie, «j’ai toujours défendu ce qui est juste».

Elle a confié à l’animateur Andrew Ross Sorkin : » Mon mari a toujours dit : » Un grand privilège s’accompagne d’une grande responsabilité « , mais avant même que j’aie une sorte de privilège dans ma vie, quand ma vie et mon style de vie étaient très différents, je me suis toujours levé pour ce qui est juste.

La duchesse a souligné que les États-Unis sont l’un des six seuls pays à ne pas offrir de congés payés et a déclaré que plaider en faveur du changement était « la chose évidente à faire ».

« Quand j’avais 11 ans et que j’ai vu quelque chose qui n’allait pas à la télévision, j’ai mis un stylo sur du papier et j’ai écrit une lettre à ce sujet », a-t-elle déclaré.

«Alors à ce sujet, j’ai pensé, eh bien, laissez-moi écrire une lettre et laissez-moi prendre le téléphone et passer quelques appels et voir si je peux aider.

« Cela semble être une chose vraiment évidente et logique à faire pour moi, et je suis heureux de le soutenir.

Meghan a déclaré qu’elle avait » toujours défendu ce qui était juste » (Photo: WireImage)

« Nous pouvons tous convenir que les gens ont besoin de soutien, surtout lorsqu’ils viennent d’avoir un enfant. »

Meghan parlait au New York Times (NYT) DealBook Online Summit pour une conversation axée sur la façon dont les femmes peuvent atteindre la parité économique et professionnelle.

Elle a abordé un large éventail de questions lors de la conférence « Minding the Gap », allant du fait d’être une femme de couleur à l’impact de la pêche à la traîne en ligne.

Sorkin, un chroniqueur du New York Times, a interrogé Meghan sur » être un patron « , en disant: » J’ai lu de bonnes choses sur vous en tant que patron, et si vous lisez les tabloïds, vous pouvez lire toutes sortes de choses folles sur le fait d’être un patron .’

Meghan a répondu: « Eh bien, tout d’abord, je vous exhorte à ne pas lire les tabloïds, car je ne pense pas que ce soit sain pour qui que ce soit.

« J’espère qu’un jour, ils viendront avec une étiquette d’avertissement comme le font les cigarettes comme « c’est toxique pour votre santé mentale ».

