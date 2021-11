Meghan Markle défend l’utilisation de son privilège royal « J’ai toujours défendu ce qui est juste » | Royale | Nouvelles

Meghan Markle a récemment été accusée d’avoir fait pression sur les sénateurs américains pour qu’ils votent pour un congé parental payé. Des politiciens des deux côtés ont signalé des appels téléphoniques indiquant « l’identification de l’appelant bloquée » avant d’entendre une introduction de « voici Meghan, la duchesse de Sussex ». Les observateurs royaux lui ont demandé de renoncer à son titre lorsque la politique est en jeu, car la famille royale est traditionnellement apolitique.

S’adressant à Andrew Sorkin lors du DealBook Online Summit, la duchesse de Sussex a défendu ses derniers mouvements.

M. Sorkin a déclaré que les gens dans l’assistance pouvaient penser : « Vous savez quoi ? Je ne comprends pas. Elle a ce grand privilège. »

« Comment est-ce et pourquoi est-ce son sujet? Alors j’ai pensé que nous commencerions par là. »

Meghan a déclaré: « Bien sûr. Commençons par là. Je veux dire, je pense que vous avez mentionné le privilège. Mon mari a toujours dit qu’un grand privilège s’accompagne d’une grande responsabilité.

« Même avant d’avoir une sorte de privilège dans ma vie, quand ma vie et mon style de vie étaient très, très différents, j’ai toujours défendu ce qui était juste.

« Et donc j’étais parti des États-Unis depuis très longtemps. »

La duchesse de Sussex a poursuivi: « J’ai vécu au Canada pendant sept ans pour le travail et j’ai déménagé au Royaume-Uni et pour revenir et maintenant être mère de deux enfants et voir que les États-Unis sont l’un des six pays au monde qui n’offre aucune forme de congé national payé n’avait tout simplement pas de sens.

« Donc, je suppose que mon approche était la même que depuis que je suis très jeune.

Ils ont également rapporté que des sources royales de premier plan ont affirmé que : « La duchesse de Sussex utilise son titre hors contexte pour faire du lobbying politique ».

Traditionnellement, les membres de la famille royale sont « au-dessus de la politique » et politiquement neutres, de peur qu’une opinion exprimée puisse être considérée comme une approbation.

D’autres membres supérieurs de la famille royale ont été accusés de faire du lobbying dans le passé, mais la reine a toujours été félicitée pour son impartialité pendant son règne.