Meghan Markle: Des auteurs pour enfants attaquent des éditeurs en utilisant des célébrités comme Duchess | Royal | Nouvelles

La duchesse de Sussex se prépare à sortir son premier livre, The Bench, le mois prochain, inspiré par le prince Harry et leur fils, Archie. Cependant, Meghan a été entraînée dans une nouvelle rangée alors que les principaux auteurs pour enfants ont critiqué les éditeurs pour avoir donné la priorité à la «célébrité plutôt qu’à la qualité».

L’auteur britannique pour enfants Gareth P Jones, qui a écrit la série de livres de la Dragon Detective Agency, a déclaré au Telegraph: “La plupart des auteurs célèbres obtiennent de tels progrès pour leurs efforts que je ne suis pas sûr que les ventes de livres ou la longévité soient des facteurs importants pour eux.”

Fleur Hitchcock, auteur du thriller pour enfants Waiting for Murder, a ajouté qu’il y avait eu des “catastrophes absolues” au fil des ans.

Elle a dit: “Il y a eu des catastrophes absolues au fil des ans – tu te souviens de celle de Madonna?

“Certains se vendent sur le nom et s’effondrent, mais certains sont commercialisés de manière si agressive qu’ils submergent la concurrence.”

Annonçant son nouveau livre, Meghan a déclaré: «The Bench a commencé comme un poème que j’ai écrit pour mon mari le jour de la fête des pères, le mois après la naissance d’Archie.

«Ce poème est devenu cette histoire.

«J’espère que The Bench résonne avec chaque famille, quel que soit le maquillage, autant que la mienne.»

Meghan a également raconté la version livre audio de l’histoire.

LIRE LA SUITE: Les Sussex attaqués pour une crème pour la peau “ raciste ” de flagellation ferme

Un communiqué a déclaré: “Inspiré par son propre mari et son fils, les débuts de La duchesse de Sussex capturent de manière poignante la relation évolutive et croissante entre les pères et les fils et nous rappelle les nombreuses façons dont l’amour peut être façonné et exprimé dans une famille moderne. .

“The Bench évoque un profond sentiment de chaleur, de connexion et de compassion et donne aux lecteurs un aperçu des moments partagés et durables entre un groupe diversifié de pères et de fils – des moments de paix et de réflexion, de confiance et de foi, de découverte et d’apprentissage, et de réconfort durable. “

Meghan a cependant été critiquée pour avoir utilisé le titre de “ Duchesse ” sur la couverture de son nouveau livre – ce qui a incité à la retirer de son titre.

Mais, Sarah Ferguson, la duchesse d’York, n’a pas tardé à la défendre.

NE MANQUEZ PAS

Gayle King critiquée pour ne pas avoir “ exposé ” la reine Elizabeth II et le cabinet [INSIGHT]

Harry a exhorté à parler avec Charles au milieu de l’inquiétude croissante parmi les assistants royaux [REVEAL]

Sarah Ferguson “ change son air ” à propos de Meghan laisse les fans “ surpris ” [COMMENT]

Fergie, qui a elle-même écrit plus de 70 livres, a déclaré que quiconque a réussi à s’asseoir et à écrire un livre devrait être “soutenu et respecté”.

La duchesse d’York a déclaré: «S’asseoir et travailler dur pour écrire un livre, quel que soit son genre, doit être soutenu et respecté.

«Encourager l’alphabétisation en général, et pas seulement les livres pour enfants, est mon amour et encourager davantage de femmes à se plonger dans leur créativité et à sortir un livre est très bien fait.

La duchesse d’York est bien connue pour avoir écrit plus de 70 titres à son nom et est sur le point de sortir son premier roman de fiction pour adultes intitulé Her Heart For a Compass.

Le nouveau livre de Meghan vient après son entretien explosif avec le prince Harry avec Oprah Winfrey en mars.

Meghan a affirmé qu’elle était proche du suicide pendant ses 18 mois en tant que royale.