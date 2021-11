Meghan Markle: des hôtes américains se déchaînent contre Duchesse pour avoir fait pression sur les sénateurs « Nous ne l’avons pas élue! » | Royale | Nouvelles

Meghan Markle, 40 ans, a contacté les sénateurs républicains Shelley Moore Capito et Susan Collins sur leurs numéros privés pour demander de soutenir le congé parental payé et une politique climatique. La sénatrice démocrate Kirsten Gillibrand avait donné les chiffres à la duchesse de Sussex et a déclaré qu’elle ferait partie d’un groupe pour travailler en congé payé à long terme. Mais la commentatrice royale Hilary Fordwich a souligné que Meghan n’est pas élue et ne devrait pas occuper ce poste.

S’adressant à Newsnation, Mme Fordwich a déclaré: « Du côté américain, nous n’avons pas élu Meghan Markle.

« Elle n’est pas élue.

« Le démocrate a dit qu’il y aurait plus d’appels téléphoniques que ces deux-là.

« Elle a dit, j’ai donné plus de numéros de sénateurs, il peut y avoir plus d’appels téléphoniques.

« Elle a ajouté que Meghan Markle allait faire partie d’un groupe de personnes travaillant sur la durée de ce congé familial payé.

« Nous ne l’avons pas élue. Qui veut qu’elle occupe ce poste ?

« C’est une question que les Américains doivent trancher. »

Ses commentaires interviennent après que le prince Harry s’apprête à parler de la « machine à mensonges Internet » lors d’un événement organisé par les médias.

Il doit participer à une discussion sur la désinformation lors du sommet RE:WIRED le 9 novembre.

Harry, 37 ans, participera à la discussion virtuelle organisée par le magazine Wired. Il vit maintenant aux États-Unis avec son épouse la duchesse de Sussex depuis qu’il a quitté ses fonctions de membre senior de la famille royale l’année dernière.

Il déclare: « Le duc de Sussex se joint à des experts en désinformation pour une session intitulée The Internet Lie Machine, qui examinera le coût réel d’un mensonge sur Internet – pour nous-mêmes, nos communautés et nos sociétés.

« Alors que les algorithmes des médias sociaux récompensent la valeur de choc par rapport à la réalité, alors que la frontière entre les faits et la fiction s’affaiblit chaque jour, alors que la propagande médiatique et la haine en ligne se multiplient, le panel examinera comment nous en sommes arrivés là et, peut-être plus important encore : comment nous pouvons obtenir sortir de ce gâchis. »

Le petit-fils de la reine Harry et son épouse, l’ancienne actrice de Suits Meghan, suscitent toujours un énorme intérêt mondial.

Harry et Meghan ont signé des accords lucratifs – estimés à plus de 100 millions de livres sterling – avec Spotify et Netflix pour financer leur nouvelle vie dans l’enclave des célébrités de Montecito en Californie avec leurs deux enfants.

Le duc devrait publier ses mémoires en 2022 – l’année du jubilé de platine de la reine – avec la famille royale préparée pour les retombées.

Harry est répertorié comme le co-fondateur d’Archewell dans le matériel publicitaire de l’événement de désinformation.