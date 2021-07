Meghan Markle déterminée à «gagner autant d’argent que possible» grâce à des contacts américains | Royale | Nouvelles

Meghan Markle, 39 ans, a utilisé ses relations en Amérique pour obtenir des accords de plusieurs millions de dollars pour elle et le prince Harry, 36 ans. Dans le documentaire de Channel 5 Meghan à 50 ans: The Climb to Power, l’expert royal Tom Quinn a expliqué que la duchesse de Sussex est utiliser ses connaissances pour faire d’elle et d’Harry une “marque rentable”. La narratrice Paula Bacon a déclaré: “L’endroit évident pour s’installer était la Californie, l’endroit que Meghan connaît le mieux.

“Libéré des entraves du devoir. Ici, elle pourrait utiliser tous ses contacts et son savoir-faire médiatique pour transformer les Sussex de la famille royale en exil en une marque prospère et rentable.

“L’Amérique a accueilli les Sussex à bras ouverts.”

a ajouté: “Il y a cette femme très déterminée et énergique qui veut faire le plus grand bruit et probablement gagner le plus d’argent possible dès qu’elle le peut.

“C’est probablement plus facile de faire ça en Californie avec ses relations que de faire ça au Canada.

“De plus, je pense que la réaction de la presse américaine à ce sujet a été que Meghan est rentrée à la maison, elle a été maltraitée par la famille royale britannique.

“C’est une couverture beaucoup plus positive mais pas universellement, certaines sections de la société américaine pensaient qu’elle ne pouvait pas la pirater et c’est pourquoi elle est revenue.”

On a dit aux Sussex qu’ils devaient “gagner beaucoup d’argent” pour payer leur manoir de Montecito en Californie.

La biographe royale Angela Levin a déclaré à talkRADIO: “Toute chance que vous ayez de rencontrer Harry et Meghan maintenant, c’est si vous achetez une table pour dix mille dollars à une fonction qu’ils organisent, ce qui est plutôt malheureux.”

Elle a ensuite mis en garde le couple royal contre toute tentative de “concurrence” avec la reine Elizabeth II.

Ils seraient sur le point de lancer leur propre palmarès pour souligner le travail accompli pour promouvoir des causes qui tiennent à cœur au couple.

Mais Mme Angela Levin les a accusés d’agir comme des enfants et a déclaré qu’ils ne devraient pas essayer de rivaliser avec la reine.

Elle a déclaré à talkRADIO: “J’ai toujours l’impression qu’ils ont atteint la fin, mais ils parviennent d’une manière ou d’une autre à se creuser davantage.

“Je pense en fait qu’essayer de rivaliser avec la liste d’honneur de Sa Majesté la Reine, c’est comme des enfants qui jouent aux mamans et aux papas.”