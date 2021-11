Meghan Markle dévoile une révélation surprenante sur la vie avant Harry lors d’une importante émission de discussion américaine | Royale | Nouvelles

Dans un aperçu de son entretien avec l’animatrice de l’émission de discussion américaine Ellen DeGeneres, la duchesse de Sussex a raconté ses voyages dans les mêmes studios dans lesquels elle était assise pendant l’entretien des années plus tard. Elle s’est souvenue: « Je me garais à la porte trois et je filais et les gardes de sécurité ici disaient toujours » cassez-vous une jambe, j’espère que vous l’aurez compris « . La conduite d’aujourd’hui était donc très différente. »

Avant la diffusion de l’interview, l’animatrice Ellen a repris ce commentaire et a séduit sur Twitter: « Beaucoup de choses ont changé depuis la dernière fois que Meghan, la duchesse de Sussex, était sur le terrain de Warner Brothers.

« Ne manquez pas le reste de notre interview demain. »

Dans l’extrait, Ellen DeGeneres interroge la duchesse de Sussex sur la voiture qu’elle utilisait généralement pour se rendre aux auditions, la qualifiant de « voiture très spéciale ».

La duchesse a répondu que son ancien véhicule « avait une vie propre ».

Elle a expliqué: « J’avais ce très, très vieux Ford Explorer Sport, et, à un moment donné, la clé a cessé de fonctionner côté conducteur. »

Elle a raconté avec humour : « Vous ne pouviez pas entrer par la porte, donc après les auditions, je me garais au fond du parking et j’ouvrais le coffre et montais, tirais la porte derrière moi et rampais tout sur mes sièges pour sortir.

« C’est comme ça que j’allais et venais », termina-t-elle avec un large sourire.

L’interview figurera dans un épisode du Ellen Show, qui sera diffusé jeudi.

Au cours de l’interview, Harry et Meghan ont fait l’affirmation sismique qu’ils avaient été confrontés au racisme d’un royal senior qui a interrogé Harry sur la couleur de la peau de son enfant à naître alors que Meghan était enceinte de leur fils, Archie, qui a maintenant deux ans.

Le prince Harry a refusé de nommer le membre de la famille royale qui a fait ces commentaires, déclarant à Oprah: « Cette conversation, je ne la partagerai jamais. »

Il a ajouté: « A l’époque, c’était gênant, j’étais un peu choqué. »

Le frère de Harry, le prince William, 39 ans, a réagi à ces affirmations dans les jours qui ont suivi l’interview d’Oprah en affirmant que la famille royale n’était « vraiment pas une famille raciste » et que lui et le prince Harry n’avaient pas parlé depuis que les accusations ont été rendues publiques.

Séparément dans l’interview, Meghan est allée jusqu’à avouer à Oprah qu’elle avait envisagé de se suicider.

Elle a déclaré à l’animatrice de l’émission de discussion américaine qu’à certains moments, sa vie au sein de la famille royale lui avait fait sentir qu’elle « ne voulait plus être en vie ».