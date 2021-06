Meghan Markle dit que les gens ont trouvé ses taches de rousseur «étranges» dans un livre déterré | Royale | Nouvelles

in

La duchesse de Sussex a déclaré que même si certaines personnes peuvent penser que les petites taches faciales sont “étranges”, elle est heureuse de les avoir car elles font partie de qui elle est. L’extrait du livre “A Face Without Freckles… Is A Night Without Stars”, a été partagé en ligne par Carla Hayden, 14e bibliothécaire du Congrès. Meghan a été largement félicitée pour avoir montré ses taches de rousseur lors de son mariage avec le prince Harry en mai 2018.

Mme Hayden a publié une photo d’une page du livre de Meghan, que la duchesse a écrite alors qu’elle était en 8e année.

Cela suggère que Meghan aurait eu 13 ou 14 ans lorsqu’elle a écrit les mots poétiques.

Elle a écrit : “Certaines personnes pensent que les taches de rousseur sont étranges, alors que je ne suis pas d’accord, parce que si je n’avais pas mes taches de rousseur, alors je ne serais pas vraiment moi !!!”

L’extrait d’une page du livre de Meghan montre également un croquis de l’ancienne actrice.

L’illustration d’une jeune Meghan la montre souriante alors qu’elle affiche fièrement des taches de rousseur sur son visage.

Mme Hayden est la première femme et la première afro-américaine à occuper le poste de bibliothécaire du Congrès.

Elle a fait l’éloge de Meghan, affirmant qu’elle « exalte l’émerveillement des taches de rousseur avec des dessins et des vers ».

Meghan, 39 ans, était magnifique lorsque le prince Charles l’a emmenée dans l’allée de la chapelle St George du château de Windsor lors de son grand jour.

LIRE LA SUITE: La princesse Beatrice suit les traces de Kate et embauche une nounou Norland

Le gourou du maquillage populaire auprès des célébrités, a déclaré lorsqu’il est allé travailler sur le visage de Meghan le matin de ses noces, il voulait s’assurer qu’il attirait l’attention sur ses taches de rousseur, qu’il a qualifiées de sa « caractéristique préférée ».

Il a déclaré à E News : “Avec Meghan pour le mariage, parce qu’elle était actrice et qu’elle a eu ces moments incroyables sur le tapis rouge, son mariage était son moment.

“La connaissant depuis aussi longtemps que je l’ai, c’était un travail facile pour moi, parce que j’embrassais son vrai moi.”

Et dans une précédente interview avec le magazine Lifestyle, Meghan a avoué : “Je me regarde toujours dans le miroir et je vois le même visage couvert de taches de rousseur que je connais depuis 35 ans.”

La décision de la duchesse d’éviter de couvrir ses taches de rousseur le jour de son mariage a inspiré d’autres mariées à travers le monde.

Après que des millions de personnes aient regardé la star née aux États-Unis se marier avec le petit-fils de la reine, des femmes du monde entier se sont tournées vers les médias sociaux pour afficher leurs propres taches de rousseur et une tendance a rapidement démarré.

Alors que beaucoup se sont sentis obligés de publier avec enthousiasme sur le fait d’embrasser leurs propres taches de rousseur, d’autres ont recouru à faire semblant.

Une femme a déclaré: “Meghan Markle et ses belles taches de rousseur me donnent un regain de confiance en moi pour porter aussi peu ou autant de maquillage que je le souhaite.”

Un autre a qualifié les jeunes mariés de modèle positif pour que les femmes embrassent leur beauté naturelle.

Elle a tweeté : “J’aime que Meghan Markle porte un maquillage si léger que vous pouvez voir ses taches de rousseur.

“Un grand modèle pour la beauté naturelle #RoyalWedding.”