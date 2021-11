Meghan Markle n’est pas du genre à mâcher ses mots quand il s’agit de ses sentiments à propos des tabloïds.

La duchesse de Sussex n’a pas retenu ses opinions lorsqu’elle est apparue au sommet en ligne du New York Times DealBook le mardi 9 novembre, qualifiant les tabloïds de « toxiques pour votre santé mentale » lors d’une discussion avec Andrew Ross Sorkin, le rédacteur en chef et fondateur de DealBook The New York Times, et Mellody Hobson, co-PDG et président d’Ariel Investments.

Le commentaire franc de Meghan est venu après que Sorkin lui ait demandé ce que c’est que « d’être un patron » à la Fondation Archewell avec laquelle elle a co-fondé le prince harry. « J’ai lu de bonnes choses sur vous en tant que patron, et si vous lisez les tabloïds, vous pouvez lire toutes sortes de choses folles sur le fait d’être un patron », a-t-il fait remarquer, incitant Meghan à conseiller au chroniqueur d’éviter les potins.

« Eh bien, d’abord, je vous exhorte à ne pas lire les tabloïds, car je ne pense pas que ce soit sain pour qui que ce soit », a-t-elle répondu. « J’espère qu’un jour ils seront accompagnés d’une étiquette d’avertissement comme le font les cigarettes, du genre ‘C’est toxique pour votre santé mentale’. »