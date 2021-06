Meghan Markle donne naissance à sa fille – WWD

Le prince Harry et Meghan Markle ont accueilli leur fille.

Markle a donné naissance au deuxième enfant du couple vendredi à 11 h 40 au Santa Barbara Cottage Hospital de Santa Barbara, en Californie. L’enfant s’appelle Lilibet « Lili » Diana Mountbatten-Windsor. Elle pesait sept livres et 11 onces.

Le nom du bébé a été inspiré par la reine Elizabeth II et la princesse Diana. Le bébé porte le nom de son arrière-grand-mère, la reine, dont le surnom est Lilibet. Son deuxième prénom est un hommage à la défunte mère du prince Harry.

C’est le deuxième enfant du prince Harry et Markle. Le couple a accueilli leur fils, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, en mai 2019. Le couple royal est marié depuis environ trois ans.

“Le 4 juin, nous avons eu la chance d’accueillir notre fille Lili”, a écrit le couple sur son site Archewell. «Elle est plus que ce que nous aurions pu imaginer, et nous restons reconnaissants pour l’amour et les prières que nous avons ressentis à travers le monde. Merci pour votre gentillesse et votre soutien continus pendant cette période très spéciale pour notre famille. »

L’enfant est le 12e arrière-petit-enfant de la reine et fait suite à la naissance du fils de la princesse Eugénie en février. La reine Elizabeth II attend son 13e arrière-petit-enfant plus tard cette année avec la naissance du premier enfant de la princesse Béatrice à l’automne.

Depuis qu’ils ont quitté leurs fonctions royales en 2020, le prince Harry et Markle ont déménagé à Montecito, en Californie, où ils ont créé leur nouvel organisme de bienfaisance, Archewell, et signé des accords majeurs avec Netflix et Spotify. En mars, le couple a fait la une des journaux avec son interview révélatrice qui a mis en lumière les nombreuses raisons pour lesquelles ils ont démissionné de leurs fonctions royales, y compris les allégations de racisme de la famille royale contre Markle et Archie.

