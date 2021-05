Meghan Markle écrit un nouveau livre pour enfants inspiré du lien d’Archie avec le prince Harry | Royal | Nouvelles

Le livre de la duchesse de Sussex, intitulé The Bench, sera publié le 8 juin et aurait été inspiré par le prince Harry et leur fils, Archie. Le couple vit actuellement en Californie après avoir démissionné en tant que membre de la famille royale.

L’expert royal Victoria Murphy a tweeté: “Meghan, la duchesse de Sussex a écrit son premier livre pour enfants, THE BENCH, sur le lien spécial entre père et fils vu à travers les yeux d’une mère.

«Il a été inspiré par son propre mari et son fils et sera publié le 8 juin.

“Il est illustré par Christian Robinson.”

