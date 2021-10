Meghan Markle écrit une lettre passionnée au Congrès sur une grande question politique

Meghan Markle s’exprime en faveur d’une cause importante. Elle a écrit une lettre au Congrès, qui a été publiée mercredi, dans laquelle elle les a exhortés à soutenir les congés payés pour tous les Américains, selon Us Weekly. Dans sa lettre, Markle a non seulement fait référence à son enfance, mais elle a également parlé de prendre un congé après la naissance de ses deux enfants, Archie et Lilibet.

La lettre de Markle a commencé par souligner qu’elle n’est ni une élue ni une politicienne. Elle a dit qu’elle voulait parler du congé familial payé simplement en tant que « citoyen concerné et parent ». La duchesse de Sussex a ensuite réfléchi à son passé et a écrit qu’elle « avait grandi au bar à salades à 4,99 $ de Sizzler ». Markle a expliqué que sa mère et son père travaillaient dur pour se permettre de manger à l’extérieur et que de nombreux parents essaient actuellement de joindre les deux bouts pour leurs propres enfants.

Markle a poursuivi en disant qu’en plus des préoccupations quotidiennes auxquelles les parents sont confrontés, ils doivent faire face à de nouvelles luttes au milieu de la pandémie de COVID-19 en cours. En particulier, elle a écrit que de nombreux parents sont « confrontés au conflit d’être présents ou d’être payés. Le sacrifice de l’un ou de l’autre a un coût élevé ». Markle et son mari, le prince Harry, ont récemment dû prendre leur propre décision de rester à la maison ou de continuer à travailler après la naissance de leur fille Lilibet en juin. Elle a écrit qu’ils avaient le privilège de pouvoir rester à la maison avec leur bébé, ajoutant : « Nous savions qu’en faisant cela, nous n’aurions pas à faire des choix impossibles en matière de garde d’enfants, de travail et de soins médicaux que tant de gens doivent faire chaque seule journée. »

« Aucune famille ne devrait avoir à choisir entre gagner sa vie et avoir la liberté de prendre soin de son enfant (ou d’un être cher, ou d’eux-mêmes, comme nous le verrions avec un plan de congés payés complet) », a poursuivi Markle. « En prenant soin de votre enfant, vous prenez soin de votre communauté et vous prenez soin de votre pays – parce que lorsque les congés payés sont un droit, nous créons une fondation qui aide à traiter les problèmes de santé mentale, les coûts des soins de santé et la force économique sur la ligne de départ. »

En fin de compte, Markle exhorte le Congrès à prendre des mesures concernant un plan complet de congés payés. La duchesse a déclaré que la question ne devrait pas être une question de « droite ou de gauche ». Au lieu de cela, elle a noté que « il s’agit de bien ou de mal. Il s’agit de mettre les familles au-dessus de la politique. Et pour un changement rafraîchissant, c’est quelque chose sur lequel nous semblons tous être d’accord. »