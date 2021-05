Meghan Markle, enceinte, célèbre la fête des mères avec un don à un groupe de femmes sans-abri | Royal | Nouvelles

Une déclaration sur Archewell a déclaré: “En l’honneur de la fête des mères, le prince Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex, reconnaissent le travail de Harvest Home, une organisation basée à Los Angeles qui élève les femmes enceintes qui vivent l’itinérance.

«Harvest Home offre à ces femmes un logement accueillant et confortable et met tout en œuvre pour offrir des programmes qui les aident à démarrer leur cheminement maternel sur un pied plus solide, au profit de leurs familles pour les générations à venir.

«Grâce à la Fondation Archewell, la mission du duc et de la duchesse est de faire preuve de compassion dans l’action, de susciter des communautés solidaires et connectées et de bâtir un avenir plus équitable et plus juste.

«Leur objectif est de faire en sorte que les parents, de tous horizons et de tous horizons, bénéficient du soutien dont ils ont besoin pour élever des familles qui prospèrent.

«Avec cette mission à l’esprit, la Fondation Archewell, avec Procter & Gamble, remplit la liste de souhaits en ligne de Harvest Home pour les femmes qu’elle sert, y compris des couches pendant un an et des produits de nettoyage pour stocker les étagères du premier établissement de Harvest Home ainsi que leur nouveau maison en cours.

“De la part de nous tous à Team Archewell, bonne fête des mères. Puissions-nous tous reconnaître et soutenir les futures mères, ainsi que toutes les mères, dans nos vies et nos communautés chaque jour de l’année à venir.”

Le journaliste Omid Scobie a écrit sur Twitter: «La Fondation Archewell et @ProcterGamble se sont associées pour #MothersDayUS pour faire don de couches, de produits de nettoyage et d’autres articles essentiels pour soutenir les mamans et les bébés à @HarvestHomeLA – un programme résidentiel qui transforme la vie des femmes enceintes sans-abri et leurs enfants.”

