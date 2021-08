Meghan Markle «entre dans sa décennie la plus puissante» alors que la présidence américaine est possible d’ici le 50e | Royale | Nouvelles

in

Meghan Markle: un expert royal présente la prochaine décennie de la duchesse

La duchesse de Sussex a franchi aujourd’hui l’âge d’or en publiant une vidéo comique pour lancer un projet de mentorat pour les femmes du monde entier. La vidéo marquait sa première apparition depuis la naissance de sa deuxième fille Lilibet il y a deux mois. Cependant, l’ancienne actrice a rarement été sous les feux de la rampe depuis qu’elle a rencontré le prince Harry en 2016.

Au cours de leur relation, ils se sont mariés lors d’une cérémonie de mariage scintillante regardée par des millions de personnes au château de Windsor en 2018, ils ont accueilli leur premier enfant Archie un an plus tard, avant de faire l’annonce explosive qu’ils quittaient la famille royale pour rechercher l’indépendance financière aux États-Unis.

Meghan et Harry ont rapidement montré leur côté ambitieux en signant des accords lucratifs avec Netflix, Spotify et Apple TV.

Mais la rédactrice en chef adjointe du Telegragh, Camilla Tominey, pense que Meghan a jeté son dévolu sur une plus grande évolution de carrière au cours de sa quarantaine, en faisant potentiellement un pas en politique.

Elle a écrit: “Sur le point d’entrer dans ce qui pourrait s’avérer être sa décennie la plus puissante à ce jour, les 10 prochaines années seront sans aucun doute cruciales pour la mère de deux enfants alors qu’elle continue de développer sa carrière en dehors de The Firm.

Meghan Markle pourrait entrer dans sa “décennie la plus puissante” (Image: GETTY)

“Il est certainement révélateur que, bien que les relations publiques du couple basées à Los Angeles aient souvent du mal à souligner les incohérences dans la couverture médiatique, il y a eu peu de recul contre l’idée très répétée de Meghan poursuivant une carrière politique plus loin sur la piste.

“La duchesse aurait tenu une réunion d’une heure en octobre dernier avec le gouverneur démocrate de Californie Gavin Newsom.

“Selon le biographe du prince Charles, Tom Bower, qui écrit actuellement un livre sur la duchesse, elle pourrait briguer la présidence américaine d’ici une décennie.

« Soulignant que la Californie a une forte tradition d’acteurs hollywoodiens remportant les élections, avec Arnold Schwarzenegger comme gouverneur de l’État et Ronald Reagan comme président des États-Unis, il a écrit le mois dernier : « Avec le soutien des parrains démocrates Clinton et Obama, Meghan devrait avoir peu difficulté à se faire nommer comme l’un des 40 membres du Congrès de l’État envoyés à Washington.

LIRE LA SUITE: Royal Family LIVE: le prince Charles félicité pour son choix de photo cryptique

Meghan a publié une nouvelle vidéo pour marquer son 40e anniversaire (Image: ARCHEWELL)

« Après cela, le destin prendrait le dessus. Si l’un des deux sièges du Sénat de l’État se libère et qu’elle maîtrise le métier, une femme métisse devrait être une bonne coureuse.”

“Suggérant qu’elle pourrait également briguer le poste de gouverneur de l’État, l’une des fonctions les plus prestigieuses des États-Unis, a-t-il ajouté: “Au bout de 10 ans, la fleur de l’âge d’un homme politique, son bilan pourrait bien justifier une candidature à l’investiture démocrate à la présidence. .

“Meghan a certainement le courage et la confiance en soi pour se battre jusqu’au sommet du poteau gras. La question est de savoir si elle a l’endurance.”

Ses commentaires sont peut-être intervenus après que M. Bower a récemment suggéré que Meghan pourrait utiliser son amitié avec la vice-présidente américaine Kamala Harris et les Obama pour “promouvoir ses propres ambitions politiques”.

A NE PAS MANQUER

Megxit prévu pour un AN – Meghan et Harry ont toujours voulu quitter le Royaume-Uni [REVEALED]

Les plans de maternité de Meghan et Harry démantelés: “Je ne peux pas comprendre!” [INSIGHT]

“Chère Meghan” – La princesse Eugénie révèle qu’elle soutient la duchesse [PICTURES]

La duchesse de Sussex a célébré son anniversaire marquant aujourd’hui (Image: EXPRESS)

Il a écrit dans une chronique pour le Sun : « Et qu’en est-il des 40 prochaines années ? Une fois que Harry aura fini de promouvoir ses livres, Meghan lancera-t-elle sa propre campagne mondiale pour s’engager dans la boue tourbillonnante de la politique américaine ?

Il a ajouté que Meghan pourrait être un candidat potentiel à l’un des deux sièges du Sénat californien devient libre, Meghan pourrait être un solide finaliste pour le poste.

Il a déclaré: «Elle pourrait également briguer le poste de gouverneur de l’État, l’un des bureaux les plus prestigieux des États-Unis.

« Au bout de dix ans, dans la fleur de l’âge d’une femme politique, son bilan pourrait bien justifier une candidature à l’investiture démocrate à la présidence.

Harry et Meghan ont beaucoup travaillé dans leur relation (Image: GETTY)

“Avec le soutien des parrains démocrates, les Clinton et les Obama, Meghan devrait avoir peu de mal à se faire nommer comme l’un des 40 membres du Congrès de l’État envoyés à Washington.”

Meghan n’a ni nié ni confirmé ses ambitions politiques.

Cependant, en août 2020, elle a dit à Marie Claire qu’elle prévoyait de voter à l’élection présidentielle américaine.

Elle a déclaré : « Je sais ce que c’est que d’avoir une voix, et aussi ce que c’est de se sentir sans voix. Je sais aussi que tant d’hommes et de femmes ont risqué leur vie pour que nous soyons entendus.

« Et cette opportunité, ce droit fondamental, réside dans notre capacité à exercer notre droit de vote et à faire entendre toutes nos voix. »