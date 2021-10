Meghan Markle envoie à Pelosi, une lettre de Schumer plaidant pour un «congé payé»: «Juste, égal et juste»

Meghan Markle a trouvé une autre cause à défendre.

Depuis qu’elle a rejoint la famille royale, l’ancienne actrice a consacré son temps en grande partie à des œuvres caritatives et de plaidoyer et a maintenant jeté son dévolu sur les congés payés pour les parents.

La royale de 40 ans a envoyé une note à la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Calif., et au chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, D-NY, plaidant cette semaine pour sa cause.

« Cher chef Schumer et président Pelosi, je ne suis pas un élu, et je ne suis pas un politicien. Je suis, comme beaucoup, un citoyen engagé et un parent », a commencé la duchesse de Sussex dans sa longue note. « Et parce que vous et vos collègues du Congrès avez un rôle à jouer dans l’élaboration des résultats familiaux pour les générations à venir, c’est pourquoi je vous écris à ce moment extrêmement important – en tant que maman – pour plaider en faveur des congés payés. »

Elle a déclaré que la pandémie – qui dure depuis près de deux ans à ce stade – « a révélé des lignes de faille de longue date dans nos communautés ». Elle a également souligné qu’un grand nombre de femmes ont dû abandonner le marché du travail pour rester à la maison avec leurs enfants alors que les écoles et les garderies étaient fermées pour éviter la propagation du coronavirus.

Meghan Markle a envoyé une lettre à Nancy Pelosi et Chuck Schumer pour plaider en faveur des congés payés, notamment pour les parents et les mères. (Photo de .)

« La mère ou le parent qui travaille est confronté au conflit d’être présent ou d’être payé. Le sacrifice de l’un ou l’autre a un coût élevé », a insisté Markle. « Pour beaucoup, ce sacrifice remonte à plus loin que les 20 derniers mois; c’est 20 ou 30 ans, même plus longtemps – des décennies à donner du temps, du corps et une énergie sans fin non seulement à la poursuite du rêve américain, mais simplement du rêve de stabilité . »

L’ancienne de « Suits » s’est souvenue d’avoir mangé dans des restaurants bon marché lorsqu’elle était enfant, ce que ses parents doivent travailler « dur » pour se payer.

Markle a également réfléchi à son premier emploi, travaillant dans un magasin de yaourt glacé à 13 ans, avant d’attendre des tables, de faire du baby-sitting et de faire des travaux au coup par coup « pour couvrir les bric-à-brac ». Elle a dit qu’en dépit de son travail acharné, la majeure partie de son argent était consacrée au loyer et à l’essence.

« Je m’attends à ce que beaucoup de vos électeurs aient leur propre version de cette histoire. Peut-être que vous aussi », a-t-elle noté. « Les gens de notre pays travaillent incroyablement dur, et pourtant la demande est douce : des règles du jeu équitables pour réaliser leur version d’un rêve commun – ce qui est juste, égal et juste. Beaucoup de nos systèmes économiques ont dépassé leur date d’expiration. , et comme vous le savez bien, trop d’Américains sont obligés de se tromper quand il s’agit de ce qui compte pour eux. »

L’auteur de « The Bench » a ensuite noté son propre privilège, expliquant que lorsqu’elle et le prince Harry ont accueilli leur fille Lilibet en juin, ils « n’ont pas été confrontés à la dure réalité de passer ces premiers mois critiques avec notre bébé ou d’aller retour au travail » et n’a pas « eu à faire des choix impossibles en matière de garde d’enfants, de travail et de soins médicaux que tant de gens doivent faire chaque jour ».

Nancy Pelosi et Chuck Schumer ont tous deux plaidé pour des congés payés dans le passé. (.)

« Aucune famille ne devrait être confrontée à ces décisions », a insisté Markle. « Aucune famille ne devrait avoir à choisir entre gagner sa vie et avoir la liberté de s’occuper de son enfant (ou d’un être cher, ou d’elle-même, comme nous le verrions avec un plan complet de congés payés). »

Le royal a alors comparé s’occuper d’un enfant à « prendre soin de sa communauté » et « prendre soin de son pays ».

« … Parce que lorsque les congés payés sont un droit, nous créons une fondation qui aide à traiter les problèmes de santé mentale, les coûts des soins de santé et la force économique dès le départ », a-t-elle poursuivi. « Au lieu de cela, dans l’état actuel des choses, nous dépensons une fortune en tant que pays à payer pour les symptômes plutôt que pour les causes. Je comprends qu’avec tout ce qui se passe ces jours-ci, les gens pourraient trouver facile d’être apathiques à propos de ce qui se passe à Washington, DC Et puis également , quand vous avez l’impression que votre voix n’a pas d’importance, vous avez tendance à l’utiliser moins souvent, mais avec des enjeux aussi élevés, aucun de nous ne peut se permettre de laisser l’apathie gagner. »

En outre, elle a déclaré que la lettre avait été écrite « au nom de millions de familles américaines » et a cité les programmes de congés payés « robustes » d’autres pays, tels que celui de l’Estonie, qui, selon elle, « offre plus d’un an et demi de congé à partager entre nouveaux parents. »

« Les États-Unis, à l’opposé, ne garantissent à personne un seul jour de congé payé au niveau fédéral. Et moins d’un travailleur sur quatre a consacré un congé familial payé par l’intermédiaire de son employeur. Je suis sûr que vous êtes d’accord pour dire que si nous voulons continuer être exceptionnel, alors nous ne pouvons pas être l’exception », a-t-elle ajouté. « Les familles que vous représentez ont besoin de votre solide leadership. Les congés payés étant sur le point de devenir une réalité nationale, j’espère que vous rencontrerez ce moment. Je sais que vos électeurs doivent vous parler des choix auxquels ils sont confrontés chaque jour pour joindre les deux bouts. et s’occuper de leur famille. »

Meghan Markle et le prince Harry partagent deux enfants : Archie, 2 ans, et Lilibet, 4 mois. (DOMINIC LIPINSKI/./.)

Markle a insisté sur le fait que « les congés payés devraient être une écriture nationale plutôt qu’une option patchwork limitée à ceux dont les employeurs ont des politiques en place, ou à ceux qui vivent dans l’un des rares États où un programme de congé existe » et a ajouté qu' »une nouvelle ère de les politiques de la famille d’abord » devraient inclure « un solide programme de congés payés pour chaque Américain qui soit garanti, accessible et encouragé sans stigmatisation ni pénalité ».

La duchesse a souligné la division politique actuelle, mais a insisté sur le fait que ce sujet transcende ces frontières et vise « à mettre les familles au-dessus de la politique ».

Elle a conclu: « Alors, au nom de ma famille, Archie et Lili et Harry, je vous remercie d’avoir pris en considération cette lettre, et au nom de toutes les familles, je vous demande de vous assurer que ce moment important ne soit pas perdu. »

Les représentants des politiciens n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News.

