Meghan Markle envoie un mauvais message aux jeunes femmes au sujet des allégations de « retouche », selon un expert | Royale | Nouvelles

Meghan Markle, 40 ans, et le prince Harry, 37 ans, ont fait la couverture du numéro annuel des 100 personnes les plus influentes au monde du magazine Time. Le duc et la duchesse de Sussex, qui ont quitté leurs fonctions royales l’année dernière et ont déménagé de Grande-Bretagne en Californie, figurent sur l’une des sept couvertures mondiales mettant en valeur les lauréats. Mme Turner a dénoncé le couple royal pour ses photos “retouchées”.

S’exprimant lors de l’émission Jeremy Vine, Mme Turner a déclaré: “Je suis vraiment surprise qu’ils aient autorisé autant de retouches.

“Ils auraient eu l’approbation de ces photos et je pense qu’il est très important, en particulier pour les jeunes femmes, que les célébrités ne fassent pas autant de retouches.”

L’animateur Jeremy Vine a ajouté : “Comment savez-vous qu’il a été retouché ?

“C’était peut-être juste en utilisant un savon différent.”

Mme Turner a ajouté: “Oh, allez.”

Pour défendre Meghan, elle avait précédemment déclaré à Create & Cultivate en 2016 : “Vous pouvez être une femme qui veut bien paraître tout en défendant l’égalité des femmes.”

Les commentaires de Mme Turner font écho à un débat controversé sur les magazines définissant à quoi ils pensent que les femmes devraient ressembler, déclenchant un précédent dangereux menant à la dépression et à la dysmorphie corporelle, selon le London College of Contemporary Arts.

L’ancienne actrice a parlé dans le passé de l’aérographe.

En 2017, elle a confié à Séduire : “À ce jour, ma bête noire est quand mon teint change et que mes taches de rousseur sont retouchées à l’aérographe d’une séance photo.”

Meghan est également un partisan très public de la militante de la positivité corporelle Jameela Jamil, après laquelle le compte I Weigh a été mis en lumière par les Sussex par leur compte Instagram royal lors de la Semaine de sensibilisation à la santé mentale.

Harry et Meghan ont quitté la Grande-Bretagne en 2020 pour se construire une vie indépendante, en lançant leur fondation Archewell et en concluant des accords lucratifs pour la production d’émissions de télévision et d’un podcast.

Le chef Jose Andres, qui a financé l’association à but non lucratif World Kitchen, partenaire de la Fondation Archewell, a écrit dans un hommage qu’il aurait été plus sûr pour le couple de garder le silence.

“Ce n’est pas ce que font Harry et Meghan, ou qui ils sont… Dans un monde où tout le monde a une opinion sur des gens qu’il ne connaît pas, le duc et la duchesse ont de la compassion pour les gens qu’ils ne connaissent pas. Ils ne le connaissent pas. “Ils courent vers la lutte”, a écrit Andres.

Spears, 39 ans, a figuré sur la liste pour la première fois en un an qui a vu sa lutte pour se débarrasser d’une tutelle qui contrôlait ses affaires personnelles et professionnelles pendant 13 ans, de plus en plus surveillée.

La chanteuse “Stronger” a été célébrée par la star de télé-réalité Paris Hilton, qui a écrit que Spears “incarne la joie” malgré ses difficultés. “Alors nous restons à côté d’elle et la soutenons alors qu’elle transforme la douleur en objectif, son esprit inébranlable plus fort que jamais.”

La rappeuse Megan Thee Stallion, écrivant à propos d’Eilish, sept fois lauréate d’un Grammy, qui a également obtenu sa propre couverture, a qualifié la musicienne de 19 ans “d’âme unique” qui “se défend et défend les femmes du monde entier”.

Le numéro spécial de Time sera mis en vente vendredi.