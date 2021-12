Meghan Markle envoie un message caché aux fans alors qu’elle célèbre sa victoire devant le tribunal | Royale | Nouvelles

Les tribunaux ont rejeté jeudi l’appel des propriétaires de Mail on Sunday Associated Newspapers, contre une décision selon laquelle il avait violé la vie privée de Mme Markle en imprimant des parties d’une lettre personnelle qu’elle avait écrite à son ex-père. La Cour d’appel a jugé que le contenu de la lettre de Mme Markle « était personnel, privé et n’était pas d’intérêt public légitime ». La décision évite à la duchesse de comparaître à un procès dans lequel elle et son père Thomas Markle auraient dû témoigner. Dans une déclaration à la suite de la décision, Mme Markle a déclaré: « C’est une victoire non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont déjà eu peur de défendre ce qui est juste.

« Bien que cette victoire crée un précédent, ce qui compte le plus, c’est que nous soyons désormais collectivement assez courageux pour remodeler une industrie des tabloïds qui conditionne les gens à être cruels et profite des mensonges et de la douleur qu’ils créent. »

Les fans pensent que la duchesse a caché un message secret dans la déclaration.

La dernière ligne de la déclaration de Meghan se lit comme suit : « Ces pratiques néfastes ne se produisent pas une fois dans une lune bleue – elles sont un échec quotidien qui nous divise, et nous méritons tous mieux. »

Certains fans pensent que l’utilisation des mots « quotidien » et « échec » côte à côte était une décision consciente prise par Meghan pour faire une fouille subtile au Mail (Daily Fail est un surnom que les critiques utilisent souvent pour le journal).

Anna s’est adressée à Twitter pour dire: « Avez-vous remarqué ce que Meghan a écrit ??

Peut-être juste une coïncidence, mais j’aimerais penser que c’est un coup subtil

SussexSquad #MeghanMarkle #WINS #DailyFail »

Simone Ryan a également tweeté : « C’est ce que le SUSSEX SQUAD appelle le Daily Mail… » Daily Fail « … INTÉRESSANT ÇA !!!!! »

Meghan a écrit la lettre à son père en 2018, après l’effondrement de leur relation à l’approche de son mariage avec le prince Harry.

M. Markle n’a pas assisté au mariage de Meghan en raison d’une mauvaise santé, après avoir admis qu’il avait posé pour des photos de paparazzi.

Dans leur décision, les trois juges principaux ont déclaré : « Il est difficile de voir quelles preuves pourraient être produites au procès qui modifieraient ou porteraient sur la question. »

Le juge était aussi bien placé que n’importe quel juge de première instance pour examiner l’article du magazine People, la lettre et les articles du Mail On Sunday afin de décider si la publication du contenu de la lettre était appropriée pour réfuter les allégations contre M. Markle.

« Le juge avait décidé à juste titre que, s’il aurait pu être proportionné de publier une très petite partie de la lettre à cette fin, il n’était pas nécessaire de publier la moitié du contenu de la lettre. »

Le Mail on Sunday devra désormais publier des excuses en première page auprès de Mme Markle et payer ses factures juridiques.

Le journal n’a pas encore répondu à la décision.