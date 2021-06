Meghan Markle envoie une copie de The Bench à un ami proche qui donne un aperçu du nouveau livre | Royale | Nouvelles

L’ami de Meghan et photographe d’art basé à Los Angeles, Gray Malin, a offert aux fans de la duchesse de Sussex un aperçu de son livre très attendu. M. Malin s’est rendu sur son compte Instagram pour partager la nouvelle qu’il avait reçu “du courrier royal”.

Dans deux histoires Instagram distinctes, le photographe a montré la couverture du livre et ses deux premières pages.

Comme le montre la première brève vidéo, le livre est accompagné d’un message accroché à la couverture.

Il disait : “Avec les compliments du bureau du duc et de la duchesse de Sussex.

“Veuillez profiter de la copie avancée au nom de Meghan, la duchesse de Sussex.”

M. Malin a également montré que son exemplaire préliminaire du livre était accompagné d’un autre message plus personnel, rédigé par Meghan elle-même.

Il disait : ” 2021 – Cher Gray, D’un parent à l’autre – tout mon amour de ma famille à la vôtre… Comme toujours, Meghan “.

Dans ses histoires, M. Malin a commenté le cadeau de la duchesse avec un commentaire écrit, en lisant: “Reçu du courrier royal.

“Félicitations pour votre nouveau livre, M!”

La photographe aurait rencontré Meghan pour la première fois en 2015 à Toronto, où elle vivait pendant le tournage du drame juridique télévisé Suits.

Les clips de M. Malin montraient également l’une des illustrations réalisées par Christian Robinson.

L’illustration pourrait rappeler le prince Harry et Archie, car elle montre un père aux cheveux roux et à la barbe tenant son fils roux par la main.

Des ressemblances entre Harry et Archie et les personnes représentées par M. Robinson dans The Bench avaient déjà été notées après qu’un extrait du livre a été partagé avec l’annonce de sa publication.

L’illustration publiée présentait un soldat aux cheveux roux tenant dans son bras un enfant joyeux, tandis que la mère regardait avec des larmes coulant sur ses joues.

Meghan a annoncé qu’elle ferait ses débuts en tant qu’auteur le 4 mai, dans une déclaration partagée sur Archewell.com.

Le livre, a-t-elle dit, découle d’un poème qu’elle a écrit pour Harry lors de sa première fête des pères et se concentre sur la relation entre père et fils vue à travers les yeux d’une mère.

Elle a déclaré: «Le banc a commencé comme un poème que j’ai écrit pour mon mari le jour de la fête des pères, le mois après la naissance d’Archie.

« Ce poème est devenu cette histoire. Christian a superposé de belles et éthérées illustrations à l’aquarelle qui capturent la chaleur, la joie et le confort de la relation entre pères et fils de tous les horizons ; cette représentation était particulièrement importante pour moi, et Christian et moi avons travaillé en étroite collaboration pour représenter ce lien spécial à travers une lentille inclusive.

“J’espère que The Bench résonne dans chaque famille, quelle que soit sa composition, autant que dans la mienne.”

The Bench est publié aux États-Unis par Random House Children’s Books.

Il sera également distribué dans d’autres pays, dont la Grande-Bretagne, où il sera publié par Puffin, une marque de Penguin Random House Children’s UK (PRH).

On ne sait pas si ce projet est à but lucratif ou si la duchesse de Sussex envisage de reverser les revenus de ce livre à une œuvre caritative.

Meghan est connue pour être un écrivain passionné et avait l’habitude d’avoir un blog de style de vie à succès appelé The Tig.

Le blog, qui présentait des recettes, des conseils, des guides de voyage et des interviews, a été fermé par la duchesse avant ses noces avec le prince Harry.

En tant que membre de la famille royale, elle a écrit la préface du livre de cuisine Together, de la Hubb Community Kitchen.