Mais non, Meghan n’a rien copié du tout. En fait, si vous feuilletez les livres, vous vous rendrez immédiatement compte que ils n’ont rien de commun si ce n’est l’existence d’un banc et la partie du titre «The Bench».

Meghan a reçu de vives critiques sur les réseaux sociaux dans lesquels les utilisateurs assurent que son travail n’est pas original, cependant, les accusations ils ont commencé à s’arrêter d’après l’auteur de The Boy on The Bench, Corrinne Averiss a défendu la duchesse sur Twitter.