Meghan Markle est aux commandes ! Aucune limite aux ambitions de la duchesse de « consolidation de marque » – expert royal | Royale | Nouvelles

Meghan Markle et Harry discutent des prochaines élections américaines

Et Jonathan Sacerdoti a déclaré que le choix présumé d’un nègre pour les mémoires très attendus de Harry, publiés par Penguin Random House plus tard cette année, souligne leur volonté de “sortir les gros canons” dans la bataille de relations publiques avec Buckingham Palace. Se référant à l’ancienne star de Suits, M. Sacerdoti, un commentateur régulier de Sky News ainsi qu’un contributeur à The Spectator, a déclaré: “Elle a grandi avec, avec de grandes ambitions et a commencé à les atteindre en tant qu’actrice, mettant évidemment le travail au travail. pas une actrice à grand succès en termes de notoriété internationale, jusqu’à ce qu’elle épouse le prince Harry, puis elle est probablement devenue l’un des noms les plus connus ou les plus reconnaissables au monde simplement en épousant quelqu’un.

“Je pense que cela montre une énorme quantité de planification et d’ambition et maintenant qu’ils ont à nouveau quitté la famille, je ne veux pas être totalement non romantique, peut-être qu’elle est tombée amoureuse de Harry, peut-être que leur relation en est une aussi de partenariat et d’amour à cet égard.

«Mais vous ne vous mariez pas dans la famille royale, je pense, sans savoir ce que cela va faire pour votre réputation et votre exposition internationale.

“Et puis je pense qu’ils ont utilisé cela à leur avantage, beaucoup diraient que c’est leur droit.”

Meghan a fait sensation avec une vidéo qu’elle et Harry ont téléchargée à l’approche de l’élection présidentielle de l’année dernière exhortant les gens à voter, les sceptiques suggérant que cela équivalait à une approbation implicite du démocrate Joe Biden – ainsi qu’une allusion à l’endroit où son avenir pourrait se trouver .

Meghan Markle, et non le prince Harry, est la force motrice, a suggéré M. Sacerdoti (Image: PA)

Meghan Markle est très ambitieuse, a déclaré Jonathan Sacerdoti (Image: GETTY)

M. Sacerdoti a déclaré: “Elle pourrait bien avoir des ambitions politiques – j’ai lu cela ailleurs et cela ne me surprendrait pas, mais elle construit un empire de marque avec toutes les décisions, et je la vois comme la force motrice par opposition à lui . Je dois dire que beaucoup de gens la voient comme la force motrice derrière cela.

“De toute évidence, ils y travaillent en étroite collaboration et ils font même très attention à qui fait quoi, en termes d’attention publique – elle a écrit un livre pour enfants et il est envoyé beaucoup plus fréquemment maintenant pour parler de choses comme la santé mentale . “

Un récent sondage YouGov a suggéré que la popularité de Harry et de Meghan diminuait de ce côté de l’Atlantique, le prince n’ayant qu’un taux d’approbation de 31% et sa femme un point de plus.

M. Sacerdoti a déclaré à Express.co.uk: «Peut-être que le livre sera une tentative pour regagner une partie de ce soutien, bien qu’il ne semble pas clair si Harry et Meghan sont plus du tout intéressés par le soutien public au Royaume-Uni.

Le prince Harry dans le cockpit d’un hélicoptère Apache en 2013 (Image : GETTY)

« Ils visent peut-être un marché complètement différent à l’échelle internationale, ou en Amérique, et peut-être aux jeunes plutôt qu’aux personnes plus âgées.

“Alors peut-être qu’en laissant derrière eux la famille royale, ils ont choisi de se commercialiser auprès d’un groupe démographique totalement différent et, par conséquent, cela ne leur dérange peut-être pas cette baisse de popularité ici.”

Il y avait sans aucun doute un “public massif” pour tout ce que Harry avait à dire plus tard cette année, a souligné M. Sacerdoti.

Il a ajouté : « Il y a tellement de problèmes dont il pourrait parler dans ce livre, et pas seulement les choses récentes que vous connaissez.

La tristement célèbre décision du prince Harry de se déguiser en nazi fait la une des journaux du monde entier (Image: GETTY)

Le prince Harry et Meghan Markle ont exhorté les gens à voter l’année dernière (Image: Youtube)

« Ses propres enfances troublées, les révélations qu’il fut un temps où il était adolescent quand il fumait du cannabis ou buvait beaucoup.

«Son habillage en nazi dans un uniforme nazi à l’âge de 20 ans et son développement maintenant pour dire qu’il est un antiraciste.

“Son mariage avec Meghan, ses relations précédentes, dont l’une a duré, je pense, environ six ans.

“Son temps dans l’armée – n’oublions pas qu’il n’est peut-être pas populaire maintenant, mais il était à un moment donné, très populaire, notamment parce qu’il a joué un rôle actif dans l’armée britannique – il a piloté des hélicoptères Apache.”

Arbre généalogique de Meghan Markle (Image: Express)

“Il a certainement vécu une vie intéressante et variée, et cela ne mentionne même pas le divorce très public de ses parents quand il était encore enfant, la mort de Diana quand il avait 12 ans, l’énorme attention qu’on lui porte, juste pendant les funérailles quand il était obligé de marcher derrière le cercueil.

Le choix présumé du nègre, JR Moehringer, a souligné le sérieux avec lequel Harry et Meghan prenaient les mémoires, a déclaré M. Sacerdoti.

Il a expliqué : « Moehringer est très expérimenté pour raconter des histoires de personnes très célèbres d’une manière engageante et bien écrite.

Oprah Winfrey a interviewé le couple royal plus tôt cette année (Image: ITV)

«Donc, si l’on pouvait s’inquiéter ou si Penguin Random House s’inquiétait du manque d’éloquence ou de capacité littéraire de Harry, ils l’ont certainement mis entre de bonnes mains en mettant en relation un nègre de ce calibre.

« Je pense que c’est un énorme défi pour eux, mais je pense qu’ils ont sorti les gros canons.

“Oprah Winfrey, Penguin Random House, JR Moehringer – ce ne sont pas de petites mesures pour essayer de donner le ton sur la façon dont ils sont perçus.”