Meghan Markle est en train de mourir dans un accident de voiture dans une scène « insipide et odieuse » d’un nouveau film | Royale | Nouvelles

L’actrice américaine Sydney Morton peut être vue blessée au milieu de l’épave d’une voiture renversée dans des images choquantes incluses dans le prochain film à vie Harry & Meghan: Escapeing the Palace – avec lequel le duc et la duchesse de Sussex n’avaient aucune implication. Dans la scène, l’actrice jouant Meghan est entourée de paparazzi prenant des photos de l’accident déchirant.

Et un prince Harry terrifié, interprété par l’acteur britannique Jordan Dean, se précipite à travers le groupe de photographes et ouvre la porte pour voir sa femme demander de l’aide.

Le film révèle plus tard que l’incident n’était qu’un cauchemar dont le duc fictif se réveille, soulagé de trouver à côté de lui Meghan et leur fils Archie.

La scène d’accident de voiture profondément bouleversante, qui semble se dérouler dans un tunnel, représentée dans le film est un rappel clair de l’incident qui a coûté la vie à la princesse Diana le 31 août 1997.

La décision stupéfiante d’inclure une scène similaire a été très critiquée par les utilisateurs des médias sociaux.

Un utilisateur de Twitter a qualifié la scène de « insipide et odieuse ».

Un autre utilisateur des réseaux sociaux a déclaré : “C’est de mauvais goût. Je ne crois pas qu’ils puissent faire une série comme celle-ci !!”

Un troisième a déclaré: “Je trouve cela inutile et offensant”.

Encore un autre a simplement dit : « C’est MALADE.

Et un fan du duc et de la duchesse de Sussex a écrit sur Twitter : “Harry et Meghan : s’échapper du palais. Insipide.

“Le 1er était, bien ok, le deuxième pas tellement et le troisième, merci mais non merci.

“Qui a raison d’utiliser ce qui est arrivé à cette mère dans la vraie vie, pour une scène de cauchemar pour sa femme. Nasty #Dontbothertolook”.

Comme l’a noté cet utilisateur de Twitter, il s’agit du troisième film du réseau câblé américain Lifetime à se concentrer sur le prince Harry et Meghan.

Le premier film, intitulé Harry & Meghan: A Royal Romance, se concentrait sur la romance florissante entre le couple.

Le second, Harry & Meghan: Becoming Royal, dépeint une version fictive du mariage royal et la duchesse a vu s’adapter à son nouveau rôle.

Le troisième ajout à cette série de téléfilms, qui sortira lundi, comprendra le départ de Meghan et Harry du cabinet, leur interview avec Oprah Winfrey et même les problèmes de santé mentale de la duchesse.

Le vrai duc et la duchesse de Sussex n’ont pas collaboré avec Lifetime pour la création de cette série de films.

Le couple a sa propre centrale de production, qui les verra créer des séries documentaires, des émissions et des programmes pour enfants exclusivement pour Netflix.

Harry et Meghan ont annoncé leur accord avec le géant du streaming en septembre de l’année dernière, affirmant qu’en tant que producteurs, ils créeraient du contenu “qui informe mais donne aussi de l’espoir”.

Ils ont ajouté dans un communiqué: “En tant que nouveaux parents, créer des programmes familiaux inspirants est également important pour nous”.

Le duc et la duchesse de Sussex travaillent également avec Spotify, comme cela a été annoncé en décembre dernier.

La paire n’a jusqu’à présent publié qu’un seul spécial vacances fin 2020, avant le lancement de leur podcast Archewell Audio.

Express.co.uk a contacté A&E Networks pour commentaires.