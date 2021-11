Meghan Markle ‘est passée’ de la famille royale – ‘Elle s’en fout ***’ | Royale | Nouvelles

Meghan Markle, 40 ans, a participé à une farce au cours de laquelle Ellen DeGeneres lui a dit d’effectuer des tâches embarrassantes devant des vendeurs sans méfiance. La duchesse, qui portait une oreillette cachée, a été encouragée par l’animateur de l’émission de discussion à manger une tortilla croustillante comme un tamia, à se considérer comme une maman, à raconter des blagues et à tenir un cristal devant son visage. Les commentateurs royaux Rachel Bowie et Roberta Fiorito ont qualifié la farce de Meghan de « grincer des dents » sur le podcast Royally Obsessed.

Mme Bowie a déclaré: « De toute évidence, c’est une personne qui a de sérieuses f ***s à donner à propos de n’importe quoi. J’ai l’impression qu’elle sait ce qu’elle fait d’une manière qui frotte en quelque sorte le visage des tabloïds dans la boue à ce sujet.

« Elle sait qu’ils vont s’accrocher à tout ce qu’elle fait.

« Pour moi, c’est une personne qui se sent vraiment libre de qui elle est, mais c’est aussi tellement inconfortable. »

Mme Fiorito a ajouté: « Je compare immédiatement cela à Harry qui participe à l’émission de James Corden avant Oprah.

« Quand Harry avait ces rôles de comédien, cela ressemblait à une parodie de son ancienne vie.

« Il montrait son expertise militaire, il sirotait un thé dans un bus à impériale, c’était un hommage à ses racines royales.

« Mais avec Meghan sur Ellen, aucune référence royale n’a été faite.

« Je sentais que c’était un choix, Meghan s’en va et elle n’a pas besoin d’être sérieuse. »

L’apparition très médiatisée de l’ancienne actrice intervient huit mois après la rencontre controversée des Sussex avec Oprah Winfrey, qui a laissé la famille royale en crise.

Meghan et Harry sont jusqu’à présent restés privés de Lili, qui est née en juin et a été nommée Lilibet d’après le surnom de la famille royale pour la reine.

Ils n’ont pas encore partagé de photo publique de leur fille.

La duchesse a déclaré à l’animatrice de l’émission de discussion Ellen DeGeneres que « Quelqu’un a dit à H (Harry) et moi que lorsque vous avez un enfant, c’est un passe-temps et que deux enfants sont parents.

« Soudain, nous avons réalisé : « oh d’accord », tout le monde parle de ce que c’est pour le deuxième enfant, mais personne ne parle de l’ajustement pour le premier enfant lorsque le deuxième arrive. Je pense qu’ils ont ce moment de« oh, c’est amusant, oh, c’est comme ça maintenant’. »