Meghan Markle est sur le point de publier son premier livre pour enfants inclusif

À travers des dessins créés par l’artiste Christian Robinson et très peu de texte, le livre explorera le lien évolutif entre parents et enfants vu à travers les yeux d’une mère. The Bench sera disponible le 8 juin, juste à temps pour célébrer la fête des pères et Meghan elle-même sera chargée de raconter la version du livre audio.

“The Bench a commencé comme un poème que j’ai écrit pour mon mari le jour de la fête des pères, le mois après la naissance d’Archie”, a déclaré Meghan dans un communiqué publié par l’éditeur. Livres pour enfants Random House. «Ce poème est devenu cette histoire», a-t-il ajouté. de nombreuses façons dont l’amour peut prendre forme et s’exprimer dans une famille moderne.