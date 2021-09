Meghan Markle et Harry “anxieux” lors de leur dernière apparition, selon un expert – “pression” | Royale | Nouvelles

Le prince Harry, 37 ans, et Meghan Markle, 40 ans, ont fait leur retour sous les projecteurs en visitant un mémorial du 11 septembre à New York. Les Sussex ont été rejoints par le maire de la ville, Bill de Blasio, et la gouverneure de l’État de New York, Kathy Hochul, à l’observatoire du One World Trade Center.

La sortie du couple était la première apparition publique du couple depuis la naissance de leur deuxième enfant, Lilibet, en juin.

Mais un expert en langage corporel a déclaré que les Sussex semblaient ressentir la “pression” lors de leur visite dans la Big Apple.

Judi James a déclaré au Mirror: “L’arrivée du couple semblait convenablement sombre pour correspondre au lieu sombre, mais il y avait aussi des signes que le baby-break avait créé une pression supplémentaire pour cette première fois sous les projecteurs à nouveau pour le couple de puissance américain.

“Harry avait l’air particulièrement anxieux, touchant le dos de sa femme alors qu’elle entrait dans la salle dans un petit geste de direction, mais effectuant ensuite plusieurs touches de contrôle de sa veste et de ses vêtements pour faire allusion à certains nerfs intérieurs.

“Meghan marchait devant et elle marchait rapidement, bien que leur brève vague et leur sourire à la foule rappellent davantage leur look emblématique.”

Mais Mme James a également affirmé que si les deux hommes étaient moins affectueux que d’habitude, cela pourrait être dû au ton “sombre” de l’événement.

“Il y avait peu de PDA du couple ici, qui aurait pu penser que l’occasion méritait un look plus professionnel”, a-t-elle déclaré.

L’expert en langage corporel a ajouté: “Harry a placé un bras autour du dos de sa femme alors qu’ils posaient pour des photos à l’intérieur de la salle, mais leurs sourires étaient des sourires” éclair “, exécutés rapidement et de manière assez rigide pour l’appareil photo avant de disparaître à nouveau rapidement.

Ils vivent maintenant dans un manoir californien de 15 millions de dollars, situé à près de 3 000 milles de la Grosse Pomme.

Le Mirror rapporte que leurs deux enfants sont restés dans leur maison de Santa Barbara pendant leur voyage à New York.