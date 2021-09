Meghan Markle et Harry critiquent les dirigeants mondiaux pour ne pas avoir partagé de vaccins – « Peu de chance ! » | Royale | Nouvelles

Le prince Harry et Meghan Markle visitent une école à Harlem

S’adressant à des milliers de personnes en personne et regardant à la maison, le prince Harry et Meghan ont prononcé un discours puissant samedi au Global Citizen Live à Central Park à New York. L’événement diffusé en direct sur 24h appelle les dirigeants mondiaux à introduire une politique de vaccination plus équitable alors que le monde continue de lutter contre la pandémie de Covid-19.

Des spectacles ont eu lieu dans le monde entier avec des performances musicales d’Ed Sheeran, Elton John et Kylie Minogue.

Marchant main dans la main sur la scène new-yorkaise, le duc et la duchesse Sussex ont exhorté les pays du premier monde à faire don d’un milliard de doses de vaccins Covid-19 aux pays en développement.

“Bonjour et bonsoir Citoyens du monde”, a déclaré Harry, “Regardez-nous tous ici, 60 000 forts ici à New York. Sommes-nous prêts à faire le nécessaire pour mettre fin à cette pandémie?”

Meghan a poursuivi: “Salut tout le monde. C’est tellement bon d’être de retour ici avec vous tous.

Meghan et Harry au Global Citizen Live (Image: GETTY)

«Nous savons qu’il semble que cette pandémie dure depuis toujours. Nous avons compris.

C’est beaucoup. Et certaines personnes sont juste dessus.

«Mais si tout le monde en a fini avec ça, ça ne sera jamais fini.

« Il y a tellement de choses que nous pouvons faire aujourd’hui, maintenant, qui peuvent nous rapprocher de la fin de la pandémie et c’est pourquoi nous sommes tous ici.

«Nous pouvons être ici ce soir parce que les scientifiques, les chercheurs, les travailleurs de première ligne et les dirigeants altruistes de la santé publique les plus brillants ont risqué leur vie pour protéger notre communauté mondiale. Ce sont nos héros humanitaires.

Harry et Meghan montent sur scène à Global Citizen Live (Image: GETTY)

Harry a poursuivi: “Depuis le début de cette pandémie, nous avons discuté avec des experts de la façon dont nous pouvons faire notre part.

« Cette semaine, nous nous sommes entretenus avec des dirigeants indépendants de la santé mondiale pour mieux comprendre comment nous nous rapprochons de l’équité en matière de vaccins et mettons fin à cette crise sanitaire.

«Mais nous luttons plus que ce virus seul. C’est une bataille de désinformation, de bureaucratie, de manque de transparence et de manque d’accès. Il s’agit avant tout d’une crise des droits humains.

Meghan a ajouté : « Chaque personne sur cette planète a le droit fondamental de recevoir ce vaccin. C’est un point, mais ce n’est pas le cas. Et tandis que dans ce pays et dans bien d’autres, vous pouvez aller presque n’importe où et vous faire vacciner, des milliards de personnes dans le monde ne le peuvent pas.

Meghan et Harry au Global Citizen Live (Image: GETTY)

« Cette année, le monde est censé atteindre l’objectif de vacciner 70 % des personnes dans chaque pays, mais il est faux qu’une telle quantité de vaccins n’ait été distribuée jusqu’à présent qu’à dix pays riches et pas à tous les autres. Ce n’est tout simplement pas ok.

“Nous avons ce dont nous avons besoin pour vacciner le monde”, a déclaré Harry.

« Mais les experts nous ont dit que voici ce qui nous gêne.

« Ils ont dit que de nombreux pays sont prêts à produire des vaccins chez eux mais qu’ils n’y sont pas autorisés car les sociétés pharmaceutiques ultra-riches ne partagent pas les recettes pour les fabriquer.

La vie de Meghan Markle en images (Image: Express)

« Ces pays ont les moyens, la capacité et les travailleurs de se lancer dans la fabrication. Tout ce qu’ils attendent, c’est que la propriété intellectuelle du vaccin soit abandonnée et que la technologie du vaccin soit transférée.

Meghan a poursuivi: “Et lorsque nous considérons cela comme une crise humanitaire, ce qui est le cas, le contrôle d’un vaccin qui peut aider à sauver des vies ne devrait pas être uniquement entre les mains de quelques chanceux.”

Prenant le relais, Harry a expliqué que « les doses sont achetées et stockées par les pays riches et envoyées plus tard dans les pays en développement, souvent lorsqu’elles sont proches de leur expiration, lorsqu’il est déjà trop tard.

« Les engagements de partage de dose sont si importants et appréciés, mais cela ne peut pas être simplement une opération caritative. C’est une question fondamentale des droits de l’homme.

LIRE LA SUITE : « Envie de participer ! » Harry et William s’apprêtent à se retrouver

Pour conclure la conversation, Meghan a conclu en exhortant les gens à penser aux millions de vaccins gaspillés.

Elle a déclaré: «Et enfin, lors de nos conversations, ces experts ont expliqué que la manière dont le vaccin est distribué et à qui il est distribué devraient être laissés aux organisations internationales indépendantes qui savent exactement où les doses sont le plus nécessaires.

« Il suffit de penser aux millions de vaccins qui ont été jetés cette année.

“C’est comme jeter des gilets de sauvetage quand ceux qui vous entourent se noient.”

A NE PAS MANQUER

Baptême de Lilibet Diana: le prince William a rejeté le projet de fête au Royaume-Uni [REVEAL]

Famille royale EN DIRECT: William partage de grandes nouvelles heures avant la sortie de Harry [LIVE]

Les combinaisons de puissance de Meghan montrent «qu’elle a du travail à faire» [ANALYSIS]

Meghan et Harry arrivant au Mountbatten Festival of Music au Royal Albert Hall (Image: PA)

Des acclamations ont éclaté lorsqu’Harry a pris la main de sa femme pour la dernière partie de son discours, où il a appelé ceux qui l’écoutaient à se réunir.

Le prince Harry a ajouté : « Ma femme et moi pensons que l’endroit où vous êtes né ne devrait pas dicter votre capacité à survivre.

« Donc, citoyens du monde, nous vous demandons ce soir : pensez-vous que nous devrions commencer à considérer l’accès au vaccin comme un droit humain fondamental ?

« Lorsque nous commençons à prendre des décisions à travers cette lentille où chaque personne mérite un accès égal au vaccin, alors nous pouvons réaliser ce qui est nécessaire ensemble pour nous tous. »