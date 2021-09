Meghan Markle et Harry «détruisent» la perception du public à l’égard des Royals, fustige le républicain américain | Royale | Nouvelles

in

La duchesse de Sussex et le prince Harry ont secoué les fondations de la maison de Windsor, après avoir fait une série de révélations sur la vie en tant que membres de la famille royale, lors d’une interview avec Oprah Winfrey en mars. Meghan, 40 ans, a révélé qu’elle s’était sentie suicidaire et que ses demandes d’aide pour résoudre ses problèmes de santé mentale avaient été ignorées par les courtisans du palais. Elle et Harry ont également allégué que des membres de la famille avaient exprimé des inquiétudes quant à la couleur sombre de la peau d’Archie, alors qu’elle était enceinte de son premier bébé.

Les aveux francs du couple ont provoqué à la fois un choc et une controverse dans le monde entier, de nombreux experts craignant que la réputation de la famille royale n’ait été irrémédiablement endommagée.

Un républicain américain a déclaré à Express.co.uk qu’il craignait que les Sussex n’aient causé de graves dommages à la réputation de la famille royale.

Anthony Sabatini, un représentant de l’État de Floride, a déclaré: “Je pense qu’elle est une honte… dans l’ensemble, je pense qu’elle a fait plus pour nuire et détruire la perception du public de ce qui était une institution noble et très respectée dans Civilisation occidentale – la famille royale.

“Je pense qu’elle devrait être réprimandée par tous les responsables américains pour les choses horribles qu’elle a dites et sous-entendues.”

Les inquiétudes du républicain n’étaient pas partagées par Sarah Richardson, professeur d’histoire britannique moderne à l’Université de Warwick.

Peu de temps après l’interview explosive, elle a déclaré à NBC News que la famille royale avait traversé des crises similaires dans le passé et qu’elle était convaincue que la situation actuelle ne conduirait pas à une “réévaluation de l’existence ou non de la monarchie”.

Un récent sondage au Royaume-Uni par YouGov semblerait étayer ses affirmations selon lesquelles il n’y a eu aucun dommage durable à la réputation de l’institution royale.

L’enquête a été menée entre le 21 et le 22 avril et a révélé que 63% continuaient à être en faveur d’une monarchie, tandis que 20% ont déclaré que le monarque devrait être remplacé par un chef d’État élu.

Ces chiffres sont presque identiques à ceux d’un sondage YouGov similaire réalisé en novembre 2019, qui a révélé que 63% étaient alors également en faveur de la monarchie et 19% contre.

La duchesse a été félicitée pour son courage de s’exprimer par beaucoup et en particulier a reçu un fort soutien de ses amis célèbres.

Amanda Gorman, la poétesse et militante, a tweeté : « Meghan était la plus grande opportunité de la Couronne pour le changement, la régénération et la réconciliation dans une nouvelle ère.

“Ils n’ont pas simplement maltraité sa lumière – ils l’ont ratée.”

Alors que la star du tennis Serena Williams a posté : “Meghan Markle, mon amie altruiste, vit sa vie – et donne l’exemple – avec empathie et compassion.

“Elle m’enseigne chaque jour ce que signifie être vraiment noble. Ses mots illustrent la douleur et la cruauté qu’elle a vécues.”

Meghan a été soutenue pour lancer une carrière politique dans un avenir pas trop lointain.

Certains commentateurs ont même émis l’hypothèse que la duchesse envisageait peut-être une candidature à la présidence.

Cependant, M. Sabatini, un républicain pro-Trump qui se présente au Congrès aux élections de l’année prochaine, a estimé que Meghan ferait mieux de concentrer ses talents ailleurs.

Lorsqu’on lui a demandé quels conseils il avait pour Meghan de poursuivre une carrière politique, il a répondu: “Mon conseil serait de rester à la maison et de supprimer son cabinet de relations publiques!”

L’Express a contacté la duchesse de Sussex et le prince Harry pour commentaires.