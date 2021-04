Meghan Markle et Harry étaient «trop électriques» pour la famille royale «comme Diana» – expert | Royal | Nouvelles

Anna Pasternak, auteur de The Real Wallis Simpson: Une nouvelle histoire du divorcé américain qui est devenu la duchesse de Windsor, pense que la famille royale du Sussex était plus populaire que le prince William et Catherine, la duchesse de Cambridge. Les membres de la famille royale du Sussex se sont retirés de leurs fonctions et ont rendu leurs patronages royaux en mars.

S’adressant à Vanity Fair pour son article de couverture de mai, Mme Pasternak a déclaré que des échos de Diana pouvaient être vus dans Harry, tandis que William était plus proche du prince Charles.

Elle a déclaré à la sortie: “William et Harry jouent la dynamique de leurs parents.”

Selon le rapport, Harry partage la «fureur de Diana contre la presse tabloïd» et a également fait exploser «le cône de silence de la famille dans une interview à succès».

Mme Pasternak a ensuite ajouté: “William est très aligné avec son père dans son sens du devoir au-dessus de l’émotion.”

Harry et Meghan se sont définitivement retirés de leurs fonctions royales en 2021.

Une déclaration du palais de Buckingham a déclaré à l’époque: «À la suite de conversations avec le duc, la reine a écrit confirmant qu’en s’éloignant du travail de la famille royale, il n’est pas possible de continuer avec les responsabilités et les devoirs qui accompagnent une vie de service publique.

«Les nominations militaires honorifiques et les patronages royaux détenus par le duc et la duchesse seront donc restitués à Sa Majesté, avant d’être redistribués parmi les membres actifs de la famille royale.

«Bien que tous soient attristés par leur décision, le duc et la duchesse restent des membres très aimés de la famille.»

En réponse, les Sussex ont déclaré qu’ils «restaient attachés à leur devoir et à leur service au Royaume-Uni et dans le monde, et ont offert leur soutien continu aux organisations qu’ils ont représentées, quel que soit leur rôle officiel».

Cela survient après les funérailles du prince Philip samedi, qui ont vu Harry et William réunis pour la première fois depuis que les Sussex ont quitté le Royaume-Uni.

La biographe royale Penny Junor a déclaré au Sun qu’eux et Charles étaient restés à Windsor pendant une heure après le service.

Elle a déclaré: «C’était quelques minutes après les funérailles et ils pleuraient tous à leur manière.

«Il y a peut-être eu des salutations. Et même cela est un début positif.

«Il y a beaucoup à démêler ici. C’est une brouille qui dure depuis longtemps.

«Ils ont besoin de temps, d’espace et de confiance.»