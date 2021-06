Meghan Markle et Harry face au contrecoup de Spotify après avoir produit un seul épisode jusqu’à présent | Royale | Nouvelles

in

Le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé l’année dernière qu’ils produiraient une série d’épisodes de podcast pour le géant du streaming Spotify. Cependant, le couple n’a jusqu’à présent produit qu’un spécial Noël 2020, publié sous leur marque Archewell Audio.

Le manque de production a conduit les observateurs à se demander si le couple, qui avait précédemment signé un accord prétendument lucratif avec Netflix, avait pris trop de travail.

Malgré leurs divers projets simultanés et les deux emplois d’Harry dans l’entreprise, des rapports ont affirmé que le couple s’apprêtait à prendre une pause parentale de 20 semaines pour passer plus de temps avec leur fille nouveau-née, Lilibet Diana, et leur fils, Archie Harrison.

L’expert royal Phil Dampier a souligné que le couple “utilisait beaucoup de munitions” mais pourrait en avoir “trop ​​dans leur assiette”.

Il a déclaré au Sun: «On nous dit qu’ils ont jusqu’à cinq mois de congé et les gens qui les paient beaucoup d’argent attendront quelque chose en retour.

«Ils semblent utiliser beaucoup de munitions très tôt et proposer beaucoup de choses en termes d’accords et d’accords avec de nombreuses entreprises.

« On peut se demander s’ils ont trop dans leur assiette.

Le gourou des relations publiques Mark Borowski a émis l’hypothèse que les épisodes du podcast pourraient avoir été préenregistrés et seront publiés tout au long de l’année.

Il a également fait valoir que le fait d’avoir le couple populaire dans sa liste était une situation «gagnant-gagnant» pour la société de streaming.