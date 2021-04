Meghan Markle et Harry félicitent Kate et William pour son anniversaire dans un message sincère | Royal | Nouvelles

Les membres de la famille royale ont publiquement souhaité à Kate et William un joyeux anniversaire sur les réseaux sociaux. Et il semble que les Sussex aient également envoyé un message privé à Kate et William, cela a été rapporté par Hello !. Kate, William, Harry et Meghan étaient autrefois surnommés les «fab Four», mais les relations sont tendues depuis que le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé leur départ explosif de la firme, surnommée Megxit.

Les Cambridges ont publié deux portraits pour marquer l’occasion hier qui ont été pris à leur domicile au palais de Kensington plus tôt cette semaine, avec d’autres membres de la famille royale partageant également des images de retour du jour du mariage du couple sur Instagram.

Le compte Twitter officiel du prince de Galles et de la duchesse de Cornouailles a également publié un message de félicitations, accompagné d’un emoji popper de fête.

Les nouvelles photos – prises au palais de Kensington plus tôt cette semaine par le photographe Chris Floyd – capturent William et Kate en souriant et dans une ambiance détendue.

On voit le couple se câliner d’un coup tandis que William regarde fixement sa femme rayonnante de l’autre.

Kate a maintenant passé une décennie en tant que membre pleinement inscrit de la famille royale, une SAR, une duchesse et une future reine.

Ils portent des tenues bleues gratuites sur les photos d’anniversaire.

William porte une chemise en jean qui ressort sous un pull à col rond et un pantalon chino bleu marine. Kate porte une robe bleu moyen croisée à la taille et ornée de volants aux poignets.

Le 29 avril 2011, dans l’abbaye du centre de Londres, William a épousé son ancienne colocataire universitaire Kate Middleton, issue d’une riche classe moyenne, dans l’abbaye du centre de Londres, le 29 avril 2011, après une relation de huit ans.

Dix ans plus tard, le couple a trois enfants, le prince George de sept ans, la princesse Charlotte, cinq ans et le prince Louis de trois ans.

Kate, dans son rôle de royal senior, a concentré son travail caritatif sur la petite enfance, la santé mentale des jeunes, les arts visuels et la promotion des avantages. de la vie en plein air.

Pendant la crise de Covid, les Cambridges ont soutenu les travailleurs clés et le personnel de première ligne du NHS avec des appels vidéo et des rencontres en face à face lorsque cela était autorisé, et en faisant la promotion de la collecte de vaccins.

Ils sont également devenus co-patrons de NHS Charities Together.

Le cadeau traditionnel pour un 10e anniversaire de mariage est l’étain, symbolisant la force et la durabilité.

Plus à venir…