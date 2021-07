Meghan Markle et Harry frappent «dans la poche de la hanche» alors que la facture du Megxit pourrait dépasser 16 millions de livres sterling | Royale | Nouvelles

in

Harry et Meghan ont «beaucoup d’argent en jeu», déclare l’animateur de télévision

Depuis qu’ils ont quitté leur poste de membre de la famille royale à temps plein, Meghan et le prince Harry ont dû faire face à une série de dépenses alléchantes, a déclaré la commentatrice royale Daniela Elser. Et ils ont également perdu le soutien financier offert en étant des membres clés de la famille royale et des héritiers du prince de Galles.

L’expert royal a écrit dans un article de commentaire pour news.com.au: “Harry et Meghan ont enfin la vie qu’ils voulaient, mais leur émancipation de la famille royale a coûté cher, à la fois dans un sens personnel (la relation d’Harry avec sa famille semble s’être encore fracturé) et dans un sens beaucoup plus littéral.

“Faire voler le poulailler semble avoir touché Harry et Meghan dans la poche de la hanche – et durement.”

Mme Elser a décrit les changements financiers que Meghan et Harry ont connus au cours des derniers mois.

En août de l’année dernière, il a été révélé que le duc et la duchesse de Sussex avaient emménagé dans un manoir de 11 millions de livres sterling à Montecito, Santa Barbara.

On pense que le couple paie pour la propriété de neuf chambres avec une hypothèque après avoir déjà déposé un gros acompte.

Notant à quel point l’achat de cette maison était important pour Meghan et Harry, Mme Elser a déclaré: “L’achat de la propriété par les Sussex a été un événement marquant pour Harry et Meghan, la première maison que l’un d’eux ait jamais possédée.

“Pour le duc, c’était aussi la première fois qu’il devait payer personnellement la facture pour mettre un toit permanent sur sa propre tête.

“Au cours des 35 premières années de Harry, jusqu’au Megxit, ses frais de subsistance étaient à peu près pris en charge par la famille royale, suivie par l’armée, puis à nouveau par la famille royale.

« Déménager aux États-Unis a entraîné, pour le prince, un cours intensif et douloureux sur le fait d’avoir à se soucier de l’argent, une leçon que la plupart des gens apprennent avant d’atteindre la pente descendante jusqu’à 40 et les genoux qui grincent.

“Les saunas (multiples), une maison de thé japonaise, sans parler du personnel de maison, des aides, des voitures, des versements hypothécaires et de la sécurité coûtent une vraie fortune.”

Citant le Daily Mail, Mme Elser a déclaré que le couple avait peut-être payé environ 5 millions de livres sterling pour le dépôt.

Ils peuvent également payer environ 4,29 millions de livres sterling chaque année en dépenses ménagères, dont une hypothèque de 466 170 livres sterling, quelque 290 900 livres sterling pour le personnel d’entretien et 3,2 millions de livres sterling pour la sécurité.

Après que Meghan et Harry se soient officiellement retirés de la famille royale fin mars 2020, ils n’avaient plus le droit de recevoir une garantie payée par les contribuables.

Harry a avoué lors de son entretien avec Oprah Winfrey et celui de Meghan qu’il était surpris de ne plus être protégé par les agents de protection royale après Megxit.

Il a déclaré: “Je n’ai jamais pensé que ma sécurité serait supprimée, car je suis né dans cette position.

“J’ai hérité du risque. Cela a donc été un choc pour moi. C’est ce qui a complètement changé tout le plan.”

Suite à leur sortie royale – baptisée Megxit début 2020 – Harry a également remboursé intégralement le coût des travaux de rénovation effectués au Frogmore Cottage à Windsor pour en faire leur maison début 2019.

Cela a ajouté aux dépenses post-Megxit de Meghan et Harry une facture supplémentaire de 2,4 millions de livres sterling – une somme qui, a-t-il été révélé le mois dernier lors de la publication du rapport financier de la maison royale, a aidé la reine à couvrir les pertes créées par la pandémie de coronavirus.

Après être devenu financièrement indépendant, Harry a cessé de recevoir un soutien monétaire de son père, le prince Charles, via le duché de Cornouailles, une perte financière qui, selon Mme Elser, s’élève à environ 3,64 millions de livres sterling chaque année. Harry a déclaré à Mme Winfrey que sa famille “m’a littéralement coupé financièrement” au premier trimestre 2020.

L’examen annuel du prince de Galles pour l’exercice écoulé montre qu’il a accordé au duc et à la duchesse de Sussex ainsi qu’au duc et à la duchesse de Cambridge un financement total de 4,4 millions de livres sterling.

À la suite d’accusations, Harry avait exagéré l’affirmation d’être “coupé”, ses représentants ont déclaré “qu’il est inexact de suggérer qu’il y a une contradiction” dans la déclaration du duc et le rapport financier de Clarence House, car Harry faisait référence au début de l’exercice dans le entrevue.

Ils ont ajouté: “Les commentaires du duc lors de l’interview d’Oprah faisaient référence au premier trimestre de la période de référence fiscale au Royaume-Uni, qui commence chaque année en avril.

“Il s’agit de la même date que l’année de transition de l’accord de Sandringham a commencé et est alignée sur la chronologie mentionnée par Clarence House.”

Après avoir ventilé toutes les dépenses que Meghan et Harry auraient eues au cours des derniers mois, Mme Elser a déclaré: “Prenez tout cela ensemble – leur nouveau dépôt de propriété, les frais de fonctionnement du ménage, combien d’argent du duché de Cornouailles ils ont abandonné, et devoir rembourser les frais de Frogmore – et la somme s’élève à 22,45 millions de dollars [£16.33m].

“C’est tout un tas de fric à trouver chaque année pour garder les lumières allumées et la famille dans des gardes du corps qui courent chaud et froid.”