Meghan Markle et Harry isolent les Obama alors que le couple n’aime pas “l’attaque de la famille” de Sussex | Royale | Nouvelles

Barack Obama a célébré son anniversaire marquant avec style samedi soir, avec des centaines de personnalités présentes dans le manoir de l’ancien président américain à 12 millions de livres sterling dans le Massachusetts pour une soirée de cocktails, de spectacles et de cuisine gastronomique. Parmi les invités figuraient Jay-Z et Beyonce, Tom Hanks, Stephen Spielberg et George Clooney, mais Meghan Markle et le prince Harry n’ont pas assisté à la soirée étoilée. On ne sait pas si le couple n’a pas été inscrit sur la liste d’invitation ou a refusé d’y assister, mais un expert a affirmé que leur absence pourrait être due à leurs récentes attaques publiques contre la famille royale.

Camilla Tominey, rédactrice en chef adjointe du Telegraph spécialisée dans la famille royale, a déclaré que les valeurs familiales étaient particulièrement importantes pour Obama.

Elle a noté que la récente interview de Meghan et Harry avec Oprah Winfrey avait peut-être isolé le couple.

Elle a déclaré: “Donc, cela ne se sera sans doute pas particulièrement bien passé avec un couple qui a toujours mis la” famille en premier “pour voir Harry et Meghan critiquer si ouvertement leurs parents royaux lors de leur entretien avec Oprah en mars.”

Ceci est soutenu par un initié, qui a laissé entendre que M. et Mme Obama n’étaient pas fan des interviews de presse.

Ils ont déclaré au journal : « Les Obama n’aimaient pas qu’Harry attaque sa famille.

“Ils apprécient la famille et ne sont certainement pas le genre de personnes qui voudraient que leurs enfants parlent à la presse.”

Dans une autre suggestion que le couple a désapprouvé l’entretien de deux heures de Meghan et Harry avec Oprah, Michelle a déclaré qu’elle espérait que la famille royale serait en mesure de résoudre leurs différends car “il n’y a rien de plus important que la famille”.

Lors d’une interview avec Access Hollywood, l’ancienne Première Dame a déclaré : ” Mon espoir est que quand je pense à ce qu’ils traversent, je pense à l’importance de la famille, et je prie juste pour qu’il y ait pardon et qu’il y ait de la clarté et l’amour et la résolution à un moment donné.

JUST IN: Obama évite Meghan et Harry dans un camouflet d’anniversaire embarrassant

Michelle et la reine se sont entendues et en 2009, lors de leur première rencontre, Sa Majesté a balayé la violation du protocole de la Première Dame.

La brèche s’est produite lorsque l’Américaine a mis son bras autour de la reine, mais au lieu de signaler l’erreur, la reine a simplement répondu en plaçant une main sur la taille de Michelle.

L’ancienne Première Dame a ensuite discuté de cet incident dans ses tristement célèbres mémoires « Devenir », où elle a expliqué qu’elle n’était absolument pas au courant du protocole royal.

Elle a dit que le couple discutait de la fatigue de leurs pieds après une longue journée à porter des talons.

M. et Mme Obama ont également noué d’étroites relations de travail avec Kate, la duchesse de Cambridge et le prince William.

Le couple américain avait également été de proches alliés de Meghan et Harry, avec le lien d’Obama lors du lancement des Invictus Games.

En 2018, Meghan a assisté à l’une des conférences de Michelle au Southbank Centre de Londres, lors d’une manifestation publique de soutien.