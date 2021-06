Meghan Markle et Harry montreront des photos de Lilibet pendant des SEMAINES “Je n’ai même pas vu Archie!” | Royale | Nouvelles

in

Le commentateur royal Charles Rae a discuté de la naissance de la première fille de Meghan Markle et du prince Harry, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor. Tout en parlant sur TalkRadio avec Kevin O’Sullivan, le couple a réfléchi à la probabilité que le public voie le nouveau-né. M. O’Sullivan a fait valoir que le public avait très peu vu Archie et que ce serait probablement la même chose avec Lili.

M. Rae a accepté et a déclaré qu’il serait très surpris si le couple royal révélait des photos.

M. Rae a déclaré: “La seule critique que j’ai du nom de Lilibet Diana est ici que vous avez un couple qui veut rester privé.

“Et pourtant, ils choisissent les noms de deux des femmes les plus célèbres du monde pour nommer leur enfant.

“Je remarque que nous n’avons pas vu de photo de Lilibet Diana même si elle est née le 4.

M. O’Sullivan a ajouté que le public n’avait même pas vu beaucoup d’Archie.

M. Rae a répondu: “Eh bien, nous avons vu le pied d’Archie et nous avons vu l’arrière de sa tête.

“Je pense que nous avons eu un premier aperçu d’un front à un moment donné, mais pas grand-chose d’autre.”

M. O’Sullivan a ajouté: “Je suppose que nous ne verrons probablement pas beaucoup Lilibet non plus.”

M. Rae a répondu : « Je serais surpris si nous voyions Lilibet dans les prochaines semaines.

“Nous n’avons pas encore vu Archie, donc les chances de voir Lilibet ne sont pas vraiment très bonnes.”

Le choix du nom de Meghan et Harry pour leur fille a suscité une division d’opinion parmi certains commentateurs et fans royaux.

Certains fans et experts ont insisté sur le fait qu’il s’agissait d’un geste réconfortant envers la reine – qui a été affectueusement appelée Lilibet par la famille et les amis proches – et la défunte mère de Harry, la princesse Diana.

La fille de Meghan et Harry sera connue sous le nom de Lili, selon la déclaration du couple.

La commentatrice Louise Roberts a parlé à l’animateur de Sky News Australia, Chris Kenny, du nom de leur enfant.

Elle a déclaré: “Je pense que, étant donné la pire partie de l’attaque médiatique de Meghan et Harry, ce sont leurs attaques contre Charles et par association la reine pour leurs compétences parentales épouvantables.

“Cela vous fait vous demander pourquoi ils ont nommé leur fille du nom de la matriarche de cette même famille.

“C’est une nouvelle fabuleuse qu’ils aient accouché d’une petite fille en bonne santé, mais je m’interroge sur leurs motivations à choisir ce nom.”