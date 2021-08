Meghan Markle et Harry « n’ont qu’une petite fenêtre » pour montrer la valeur de Netflix : « Pas de pression ! | Royale | Nouvelles

in

L’année dernière, le couple a pris la décision historique de laisser la famille royale derrière lui et de s’installer de l’autre côté de l’étang dans le but de vivre une “vie financièrement indépendante” loin de la monarchie. Depuis lors, ils ont dépensé une fortune dans une foule de nouveaux luxes, comme un manoir à Montecito, un quartier exclusif en bord de mer à environ deux heures de route au nord de Los Angeles. Alors qu’ils ont réussi à conclure une série d’accords lucratifs avec des plateformes telles que Netflix et Spotify, Harry a expliqué en mars à Oprah Winfrey comment il avait été coupé financièrement de sa famille.

Cela a suscité une réponse du porte-parole du prince Charles, qui a déclaré lors de la publication des comptes financiers de Clarence House pour l’année en juin, que les Sussex avaient reçu une “somme substantielle” à leur sortie et qu’ils étaient financés jusqu’à l’été 2020.

Mais les commentateurs se demandent à quel point les patrons de Netflix et Spotify pourraient être heureux après que seulement une poignée de plans de contenu aient été confirmés.

Parmi ceux-ci, citons un seul podcast publié pour Spotify – une édition festive qui a vu leur jeune fils Archie prononcer ses premiers mots publics – et deux projets pour Netflix.

Les deux projets Netflix incluent un de Meghan, qui produira une série animée intitulée Pearl.

Pendant ce temps, la contribution de Harry comprendra un documentaire sur les Jeux Invictus – la compétition sportive pour les anciens combattants et femmes blessés.

Mais comme l’accord a été signé il y a près d’un an, certains critiques ont fait valoir que Netflix pouvait s’attendre à un peu plus de leur investissement déclaré de plus de 100 millions de livres sterling dans le couple.

Il s’agit notamment de la commentatrice royale Daniela Elser, qui a écrit plus tôt cette année pour News.com : « Lorsque les Sussex commenceront à dévoiler leur liste de projets de télévision et de podcasting, ils auront une chance ; c’est-à-dire une chance d’impressionner le public et de faire sa marque en termes de chiffres fumants ou d’applaudissements critiques.

“Lorsque la nouveauté et l’éclat de travailler avec des membres de la famille royale s’estomperont, s’ils n’ont pas de nombre de streaming ou de récompenses à montrer, alors leurs contrats seront-ils renouvelés?”

JUST IN: Le prince Harry a été «offensé» après avoir été confondu avec Ed Sheeran

« Essentiellement, ils auront une brève fenêtre pour prouver qu’ils valent les centaines de millions que les géants de l’entreprise ont parié sur eux. Pas de pression maintenant ou quoi que ce soit.

« Le fait est que même des entreprises d’un milliard de dollars ne peuvent pas se permettre de continuer à verser des camions pleins d’argent dans deux entrepreneurs très, très célèbres s’ils ne s’avèrent pas être un bon investissement. »

Les sourcils se sont levés après que les Sussex ont été accusés de profiter de leurs liens avec la famille royale, les critiques affirmant que le couple a une expérience de production limitée et serait probablement incapable de conclure un tel accord sans leurs titres.

Une source de Buckingham Palace a noté en septembre: «Harry et Meghan sont partis en tant que membres actifs de la famille avec les meilleurs vœux de tous et nous espérons sincèrement qu’ils trouveront le bonheur qui semblait manquer à leur vie.

“Il va sans dire que tous les accords qu’ils concluent seront examinés par la maison royale.

« Aux termes de leur accord pour renoncer à leurs fonctions royales, ils ont convenu que tout accord commercial serait sujet à discussion. »

Il ne fait donc aucun doute que leur accord de 35 millions de dollars (25 millions de livres sterling) avec Spotify aurait également été examiné par des initiés du Palace.

Et un examen similaire a été placé sur cet accord par Eric Schiffer, président de Reputation Management Consultants.

Il a déclaré à Newsweek l’année dernière que l’accord serait “basé sur des facteurs de performance”, mais a admis que même si le contrat était “excellent pour eux”, il était “terrible” pour la monarchie “parce qu’ils choisissaient de le vendre à des prix bradés”. .

Il conclut : « Je pense qu’ils profitent systématiquement du halo de la monarchie.

“Si Harry n’était pas impliqué, personne ne s’en soucierait, si elle n’avait pas les liens royaux.

“Il y a cette guerre imprudente contre cette marque historique immaculée qui représente le peuple anglais depuis des siècles.”