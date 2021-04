Meghan Markle et Harry ont attaqué lors du mariage alors que le scepticisme de Piers Morgan défendait | Royal | Nouvelles

Le commentateur Darren Grimes a remis en question la validité des affirmations de Meghan Markle et du prince Harry lors de leur entretien à Oprah. Tout en parlant sur sa chaîne Youtube Reasoned, il a déclaré que l’archevêque de Canterbury avait réfuté leur affirmation de se marier avant la grande célébration. Il a fait valoir que la révélation montrait que le couple avait été attrapé, ce qui pourrait ternir d’autres affirmations qu’ils avaient faites.

M. Grimes a également évoqué le fait que l’ancien hôte de Good Morning Britain, Piers Morgan, avait perdu son emploi pour avoir déclaré qu’il ne croyait pas le couple.

M. Grimes a déclaré: «L’évêque de Cantorbéry, Justin Welby, a déclaré à la presse italienne que ce n’était tout simplement pas le cas.

«Il aurait commis une infraction pénale grave s’il avait signé un certificat de mariage sachant qu’il était faux.

«Beaucoup ont souligné que les mariages nécessitent deux témoins.

«Le prince Harry chantait là-bas en disant juste nous trois.

«Harry, emballe-le dans ton gazon digne d’une grimace.

«Les cérémonies nécessitent également un lieu sous licence, vous ne pouvez donc pas simplement le faire dans leur arrière-cour.

« Vous ne pouvez tout simplement pas être marié deux fois, en un mot, cela aurait été illégal. »

« Glacé et verni juste pour obtenir ces titres, vues et clics, offres et bibelots.

« Cela remet les choses en question, puis vous pensez en quelque sorte à des personnalités comme Piers Morgan qui est immédiatement sorti et a déclaré qu’il était sceptique et douteux à propos de nombre de ces affirmations qui ont fini par perdre son emploi.

« Sharon Osbourne qui a également perdu son emploi pour avoir demandé ce que Piers Morgan avait dit être raciste. »