Meghan Markle et Harry ont critiqué un accord avec une crème blanchissante pour la peau «raciste» de flagellation | Royal | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé la semaine dernière que leur Fondation Archewell avait signé un «partenariat mondial» avec Procter & Gamble (P&G). La multinationale américaine possède de nombreuses entreprises, dont la marque de beauté Olay – qui a suscité une controverse sur la vente de crèmes éclaircissantes pour la peau principalement en Asie et en Afrique.

Ses hydratants White Radiance et Natural White sont toujours en vente en Inde, en Malaisie, au Nigeria et à Singapour, a rapporté le Mail On Sunday.

Ils agissent en réduisant la concentration ou la production de mélanine – le pigment naturel qui donne sa couleur à la peau humaine – et ont été qualifiés de «racistes» pour renforcer le stéréotype selon lequel une peau plus claire est plus attrayante.

Annonçant l’accord la semaine dernière, Harry, 36 ans, et Meghan, 39 ans, ont parlé de «bâtir des communautés plus compatissantes» grâce à leur «partenariat mondial pluriannuel».

Dans une déclaration sur leur site Web de la Fondation Archewell, ils ont ajouté: «Basé sur des valeurs partagées, le partenariat se concentrera sur l’égalité des sexes, des espaces en ligne plus inclusifs, et la résilience et l’impact par le sport.

Les observateurs disent que les Sussex, qui ont pris leur retraite en tant que membres de la famille royale l’année dernière, devront faire face à des pressions pour dire s’ils soutiennent la vente de ces produits.

Tous deux se sont prononcés ouvertement contre le racisme – avec leur interview explosive d’Oprah Winfrey en mars qui a abouti à des allégations de racisme lancées contre la famille royale.

Le prince William a ensuite insisté sur le fait que la famille royale n’était «vraiment» pas une famille raciste.

Alex Malouf, un ancien dirigeant de P&G, a déclaré dimanche au Mail: «Meghan a beaucoup parlé de la question de la race et du racisme, donc cela ressort comme un pouce endolori.»

P&G n’a pas répondu aux questions concernant ses crèmes de blanchiment de la peau.

Dans un communiqué, il a déclaré au Mail On Sunday: «Chez P&G, nous nous engageons à faire ce qu’il faut dans tous les aspects de notre entreprise – sans exception.

«Faire plus et faire mieux est important pour nous tous – pour notre entreprise, dans nos communautés et pour notre planète.»

Express.co.uk a contacté la Fondation Archewell et P&G directement pour obtenir des commentaires.