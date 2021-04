Meghan Markle et Harry ont défendu l’évêque de mariage royal après une interview d’Oprah | Royal | Nouvelles

Au cours de l’interview, diffusée le mois dernier sur ITV, Meghan a affirmé qu’il y avait eu «des inquiétudes et des conversations» sur le teint d’Archie avant sa naissance. La duchesse a également révélé qu’elle souffrait de solitude et de pensées suicidaires depuis son mariage dans la famille royale il y a trois ans.

L’évêque Curry, qui dirige l’Église épiscopale aux États-Unis, a abordé la controverse lors d’une apparition sur Today.

Il a dit: «Là où j’ai finalement atterri, j’ai dit à quelqu’un, souvenez-vous que toutes les personnes impliquées dans cela, ce sont toutes des personnes.

«Et vous savez quoi, nous devons couper un peu de temps à tout le monde comme on dit dans la rue et leur donner une pause.

«J’invite tout le monde à prier pour eux deux, à prier pour leur famille, à prier pour le Royaume-Uni, à prier pour nous tous afin que nous trouvions un moyen de faire face aux torts du passé, de guérir, de pardonner, de se réconcilier.»

L’évêque Curry, âgé de 68 ans, est le premier évêque président afro-américain de l’histoire de l’Église épiscopale.

Lors d’une interview l’année dernière avec People, il a révélé qu’il prie toujours pour les Sussex, bien qu’il ne reste plus en contact direct.

Au cours de l’extraordinaire interview avec Mme Winfrey, diffusée pour la première fois sur CBS, Meghan a déclaré qu’avant la naissance d’Archie, il y avait «des inquiétudes et des conversations sur la couleur de sa peau à sa naissance».

Elle a ajouté: «Cela m’a été transmis par Harry.

Mme Winfrey a révélé plus tard que ce n’était ni la reine ni le duc d’Édimbourg lors d’une interview télévisée aux États-Unis.

Meghan a également parlé de ses problèmes de santé mentale pendant la grossesse d’Archie et les prétendus courtisans royaux n’ont pas fourni un soutien adéquat.

Elle a dit: «Je ne voulais tout simplement plus être en vie.

« Et c’était une pensée constante très claire et réelle et effrayante. »

En réponse aux commentaires des Sussex, le palais de Buckingham a publié une déclaration au nom de la reine.

Il a exprimé sa tristesse pour les difficultés de Meghan et a promis que les problèmes soulevés seraient traités «en privé» par la famille.

Cependant, la déclaration a noté que «certains souvenirs peuvent varier» sur les événements décrits par les Sussex.

L’évêque Curray a déjà fait l’éloge de Meghan en tant que modèle pour les autres.

S’adressant aux gens, il a déclaré: «Nous avons besoin d’aide. Nous avons besoin de guérison. Elle fait ça.

«Elle élève des femmes et nous avons besoin de quelqu’un pour élever les femmes, élever les gens.

«Élevez des gens de toutes les couleurs. La vérité est qu’une marée montante soulève tous les navires.