Meghan Markle et Harry “ont parlé de déménager en Nouvelle-Zélande” autour d’un verre avec un haut responsable | Royale | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex ont choisi la Californie comme base permanente après avoir annoncé qu’ils se retiraient de leurs fonctions royales l’année dernière. À la suite de la nouvelle de la bombe, le couple a clairement indiqué son intention de partager son temps entre l’Amérique du Nord et le Royaume-Uni, passant initialement du temps sur l’île de Vancouver en Colombie-Britannique, au Canada.

Ils se sont installés dans un manoir de 11,2 millions de livres sterling à Santa Barbara – présenté dans une vidéo récente publiée pour le 40e anniversaire de Meghan.

Mais le couple a même envisagé de déménager en Nouvelle-Zélande, a déclaré l’un des plus hauts responsables du pays.

Si cela est correct, cela signifierait que les plans de Harry et Meghan de quitter la Grande-Bretagne remontent à des mois après leur mariage en 2018.

Dame Patsy Reddy, gouverneure générale de la Nouvelle-Zélande, a déclaré que le couple avait parlé de s’y installer lors de leur tournée royale de 2018 dans le pays.

Elle a ajouté que le couple lui avait demandé son avis sur le déménagement potentiel.

Dame Patsy a déclaré: “Quand nous nous sommes assis et avons pris un verre, ils ont dit qu’ils pouvaient imaginer vivre dans un endroit comme celui-ci et se sont demandé si nous pensions que ce serait théoriquement possible.

“Bien sûr, nous avons dit:” Bien sûr. Ce serait bien ” – il y a beaucoup d’opportunités de vivre en Nouvelle-Zélande, mais ce serait quelque chose qu’ils devraient explorer.

“Ils cherchaient comment ils pourraient élever leur famille et ils ont évidemment pris des décisions depuis.”

Depuis, le couple a vécu indépendamment de la famille royale et a eu deux enfants ensemble – Archie Harrison, deux ans, et Lilibet Diana, née en juin.

Ils n’ont pas encore publié de photo officielle de leur plus jeune enfant, mais une vidéo publiée sur le site Web de leur organisation Archewell semble montrer un portrait du bébé.

Les images montrent la duchesse parlant à l’actrice Melissa McCarthy de sa nouvelle initiative, 40×40, pour marquer son 40e anniversaire.

Les fans n’ont pas tardé à souligner la photo, avec un écrit: “J’aime penser que sur les trois photos jointes, celle du milieu est une photo de Harry tenant Lili.”

Un autre a déclaré: “On dirait que la photo 1 est Archie, 2 Meghan et Harry, 3 Harry tenant Lili sur le point de lui donner un baiser et 4 Meg ou Doria tenant Archie.