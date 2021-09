Meghan Markle et Harry « ont peut-être laissé des enfants à LA pour les protéger » | Royale | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex ont quitté leurs fonctions royales l’année dernière et ont déménagé à Los Angeles avec leur fils Archie. Le couple a depuis accueilli sa fille Lilibet Diana. Depuis qu’ils se sont retirés de leurs fonctions de membres de la famille royale, Harry et Meghan ont affirmé qu’ils avaient été déchus de leurs protections royales.

La semaine dernière, le couple est apparu en public pour la première fois ensemble depuis des mois alors qu’ils commençaient leur visite éclair de New York.

Les enfants du couple étaient notamment absents de leur tournée post-royale de la Grosse Pomme.

Matt Fides, un ancien garde du corps personnel de Michael Jackson, a déclaré que laisser les enfants à Los Angeles n’était pas surprenant pour lui.

M. Fides a déclaré : « J’ai vu cela plusieurs fois dans ma carrière et même en travaillant avec Michael Jackson, nous avons dû laisser les enfants derrière lui à plusieurs reprises contre sa volonté en raison de menaces contre eux pour un gain financier.

Il a ajouté: “Quand ils ont quitté les Royals, ils ont également laissé la protection royale derrière eux, comme la princesse Diana, ils se sont retrouvés les cibles publiques et médiatiques les plus traquées au monde.

“Il y aura toujours plus d’intérêt des médias pour eux que n’importe quel Royal actuel car ils sont allés à l’encontre de l’establishment et continuent de le faire.”

Lors du voyage de Harry et Meghan à New York, le couple était entouré de membres du personnel de sécurité armés.

M. Fides a déclaré que cela était essentiel et s’apparentait à la protection présidentielle du gouvernement comme les services secrets.

Il a déclaré au Daily Star : « Le niveau de sécurité autour de Meghan et Harry à New York est bien plus élevé que ce que vous verriez avec une mégastar comme le regretté Michael Jackson ou toute autre personne que j’ai protégée au plus haut niveau du showbiz.

“Ce qu’ils avaient à New York est similaire à la protection présidentielle du gouvernement comme les services secrets.”

L’ancien garde du corps a ajouté : “Aller à New York à l’occasion du 20e anniversaire du 11 septembre est très dangereux pour un couple aussi en vue, en particulier avec les troubles actuels en Afghanistan où le prince Harry a déjà servi.

“L’exposition visible des armes à feu et la façon dont la protection s’est organisée autour de Meghan et Harry est à un autre niveau par rapport aux gardes du corps ou aux équipes de protection normaux, même à des niveaux de haut niveau.

“Vous pouvez également voir derrière les masques de sécurité – ils portent tous des oreillettes pour communiquer entre eux – cela peut être un indice clair que le président Biden a cédé pour garder Meghan et Harry en sécurité en raison des risques.”

Au cours de leur entretien explosif avec Oprah Winfrey en mars, Harry et Meghan ont affirmé que leur sécurité au Royaume-Uni avait été retirée après leur démission en tant que membres de la famille royale l’année dernière.

Harry a fait valoir que le niveau de menace pour lui était le même, mais un expert royal a affirmé que ce n’était “tout simplement pas ainsi que cela fonctionnait”.

En mars, Russell Myers, rédacteur en chef royal du Daily Mirror, a déclaré au podcast Pod Save the Queen: «Encore une fois, le problème de la sécurité aurait pu être résolu très, très facilement s’ils étaient restés en tant que membres actifs de la famille royale.

« La famille royale est une institution payée par le contribuable.

“Ce sont peut-être des gens fabuleusement riches, mais le contribuable britannique paie la facture pour un tas de choses.

«Et le ministère de l’Intérieur du gouvernement britannique est responsable de ces projets de loi pour assurer leur sécurité.

“Et quand le couple, comme l’ont fait les Sussex, a annoncé qu’il voulait prendre du recul ou qu’il y avait même des grondements dont la reine était peut-être au courant, pourquoi auraient-ils mis le cou pour dire:” Eh bien, nous devons y aller de nouveau au gouvernement avec notre casquette en main et dire qu’il nous faut quelques millions de plus pour s’occuper de cette famille, qui ne veut même pas être dans le Cabinet, ne veut pas forcément représenter le Cabinet à plein temps…’

“Ça ne marche pas comme ça.”