Meghan Markle et Harry ont poussé la famille royale au “point de basculement” – Contre-attaque du palais | Royal | Nouvelles

La récente série d’apparitions du prince Harry dans les médias américains a secoué la famille royale au Royaume-Uni, selon la rédactrice royale du Mail, Rebecca English. Elle a déclaré que la famille royale pourrait être forcée de riposter à certaines des affirmations explosives que Harry et Meghan ont faites ces derniers mois. Cela vient au milieu d’une nouvelle interview du duc de Sussex, alors qu’il discutait avec Oprah Winfrey et Glenn Close sur sa série Apple TV + The Me You Can’t See.

Mme English a révélé que la famille royale approchait de son “point de basculement”, alors que Meghan et Harry continuent de “piquer l’ours”.

L’hôte de MailPlus a demandé: “Le Palais a toujours opté pour l’approche ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer.

« Pouvons-nous vraiment nous attendre à ce que cela continue ? Il y aura sûrement un point de basculement ?

Mme English a répondu: “Le palais de Buckingham ne veut vraiment pas être entraîné dans un match d’argot public avec Harry et Meghan.

“Cela dit, ils piquent beaucoup l’ours, et les gens ont raison de se demander s’il y aura un point de basculement.”

Elle a poursuivi: “Je ne pense pas que ce sera de si tôt.

“La famille royale espère qu’Harry va juste s’épuiser, qu’il dit ce qu’il veut dire.

“Que ce soit du fond du cœur ou qu’il veuille se venger, ils espèrent juste qu’il s’en débarrassera et passera à autre chose.

“Ils espéraient que cela se produirait avec la première interview d’Oprah Winfrey, mais d’autres soi-disant bombes de vérité ont été lancées depuis.”

Harry a dit à Oprah que les familles peuvent avoir honte lorsqu’elles ne réalisent pas ce qui se passe avec la santé mentale des membres de la famille.

Plus tôt ce mois-ci, dans une interview en podcast, Harry a semblé suggérer que son père et la reine avaient échoué en tant que parents.

Le rédacteur en chef du journal du samedi du Mail, Richard Eden, a demandé pourquoi Harry devait continuer à “entraîner sa famille dedans”.

Cependant, il a ajouté: “C’est très bien qu’Harry ait parlé de sa santé mentale et de sa thérapie et cela peut être encourageant pour d’autres personnes, en particulier les hommes.”