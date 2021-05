Meghan Markle et Harry ont salué «le duc et la duchesse de l’Impact» après la dernière annonce | Royal | Nouvelles

Les fans de Meghan et du prince Harry se sont tournés vers Twitter pour féliciter le couple après l’annonce de leur partenariat avec Procter & Gamble (P&G). Le dernier effort du duc et de la duchesse de Sussex témoigne de leur travail acharné, selon nombre de leurs partisans.

L’un d’eux a écrit sur Twitter: “Je ne sais pas comment ils le font. Ils travaillent si dur.”

Après avoir noté que Meghan était enceinte et s’occupait d’un autre enfant, ils ont ajouté: “Mais d’une manière ou d’une autre, ils continuent à faire d’énormes réalisations, principalement en aidant les autres.

“Je suis assis ici, épuisé à les regarder travailler.”

Un autre a répondu à cet utilisateur de médias sociaux en disant: “Je pensais que j’étais le seul épuisé à les regarder faire de grandes choses”.

Un troisième utilisateur de Twitter a également fait l’éloge de l’éthique de travail des Sussex en écrivant: «Tant de choses accomplies depuis leur démission.

«Je suis impressionné par leur travail acharné, leur éthique et leur compassion pour tout le monde (même leurs haineux !!). Je leur souhaite un succès continu».

Un quatrième a ajouté: “J’adore la façon dont ils continuent d’annoncer ces partenariats et réalisations pleinement formés. Meghan et Harry sont des travailleurs acharnés”.

Un autre utilisateur de Twitter a gentiment surnommé Meghan et Harry le “duc et la duchesse de l’impact” pour honorer les projets qu’ils ont lancés et soutenus au cours de l’année écoulée.

Le prince Harry et Meghan ont annoncé hier un nouveau partenariat pluriannuel entre P&G et leur Fondation Archewell.

Dans une déclaration publiée sur Archewell.com, le site Web de leur organisation, Meghan et Harry ont déclaré: «Basé sur des valeurs partagées, le partenariat se concentrera sur l’égalité des sexes, des espaces en ligne plus inclusifs, et la résilience et l’impact à travers le sport.

“Il s’appuiera sur des aspirations communes, récemment démontrées par notre travail commun à l’appui du VAX LIVE de Global Citizen: le concert pour réunir le monde, un événement qui a inspiré la confiance des vaccins dans le monde entier et a mobilisé plus de 300 millions de dollars pour un plus grand accès mondial. aux vaccins COVID-19. ”

Ce n’est pas le premier partenariat de travail social qu’ils nouent entre la Fondation Archewell et d’autres organisations.

En décembre, Archewell a déclaré qu’il faisait équipe avec la World Central Kitchen pour nourrir les gens dans les zones sinistrées.

La collaboration entre P&G et les Sussex a été saluée par les fans de la duchesse de Sussex comme un “moment de boucle complète”.

L’un d’eux a déclaré sur Twitter: “Meghan, duchesse de Sussex, a bouclé la boucle. J’adore le voir.”

Une seconde a déclaré: “Bonne nouvelle! Meghan écrivant P&G en tant que jeune fille remettant en question à juste titre les messages sexistes pour travailler maintenant avec eux pour l’égalité des sexes.

«J’ai hâte de voir les projets qui découlent de cette collaboration.

“L’éthique de travail des Sussex est au niveau suivant, tellement heureux qu’ils ne soient plus limités.”

Un troisième a ajouté: “C’est un moment énorme et incroyable pour Meghan personnellement aussi.”

Ces utilisateurs de Twitter font référence au premier contact de Meghan avec P&G.

La duchesse de Sussex a révélé dans un discours qu’elle a prononcé pour ONU Femmes à l’occasion de la Journée internationale de la femme en 2015 qu’elle se sentait “choquée et en colère” après avoir regardé à l’école une publicité télévisée de la société.

La publicité faisait la promotion d’un savon à vaisselle avec le slogan: “Les femmes de toute l’Amérique combattent les casseroles et les casseroles graisseuses”.

Après que deux de ses camarades de classe masculins aient plaisanté sur le fait que les femmes «appartenaient» à la cuisine, Meghan a parlé à son père de l’incident, qui l’a encouragée à faire entendre sa voix.

Elle a dit: “Je me souviens m’être sentie choquée et en colère et aussi si blessée. Ce n’était tout simplement pas bien et quelque chose devait être fait.”

Parlant des paroles encourageantes de son père, elle a ajouté: “Il m’a encouragé à écrire des lettres, c’est ce que j’ai fait, aux personnes les plus puissantes auxquelles je pouvais penser.”

Parmi les récipiendaires figuraient Hillary Clinton, l’avocate des droits civiques Gloria Allred, la journaliste Linda Ellerbee et P&G elle-même.

Les lettres de Meghan semblent avoir eu un impact sur l’entreprise, car un mois plus tard, P&G change son slogan d’origine en «Les gens partout en Amérique se battent contre des casseroles et des casseroles graisseuses».