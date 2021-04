Meghan Markle et Harry ont une «pilule amère» à avaler après des «insultes» à Kate et William | Royal | Nouvelles

Meghan et Harry devront “ faire leurs preuves ”, déclare l’expert

La commentatrice royale et auteure Petronella Wyatt a lancé une attaque cinglante contre le duc et la duchesse de Sussex à la suite de déclarations accablantes faites dans une interview diffusée aux États-Unis en mars. L’expert a affirmé que Kate et William avaient réfuté l’affirmation du prince Harry selon laquelle servir dans la famille royale était comme être “piégé” dans une institution. Elle a également suggéré que le succès et la popularité du duc et de la duchesse de Cambridge étaient difficiles à accepter pour les Sussex.

L’auteur britannique a déclaré: «Alors que la mémoire de la nation se traîne en arrière sur les difficultés qui ont assailli la famille royale au cours de l’année écoulée, elle peut se consoler avec un mythe solaire, un lien solide dans la banque de notre avenir collectif.

«Le duc et la duchesse de Cambridge, dont nous avons célébré jeudi le mariage sous le soleil d’avril, il y a dix ans, ont trouvé des atouts.

“Au milieu du départ bruyant du prince malheureux et de sa duchesse, et du décès de cette vie du fidèle duc d’Édimbourg, William et Kate se sont révélés être la vraie affaire – le joyau de 40 carats de la couronne.”

Écrivant dans le soleil dans un article intitulé «Les insultes mesquines de Meghan et Harry ne pouvaient pas blesser William et Kate, qui sont la preuve vivante que le service public n’est pas une prison», elle a poursuivi en affirmant que le «triomphe de Kate et Will» était un «pilule amère» pour le couple Sussex à avaler.

LIRE LA SUITE: Les affirmations de Meghan Markle réfutées par la décision de Béatrice et Eugénie

Meghan et Harry ont une “ pilule amère ” à avaler après des “ insultes ” lancées à Kate et William (Image: GETTY)

Meghan, Harry, Kate et William lors d’un service religieux le jour de Noël à Sandringham le 25 décembre 201 (Image: GETTY)

Elle a dit: «Il y a eu des sceptiques et des opposants, dans les collines verdoyantes de Montecito, en Californie, avec ses 50 nuances de vert avec envie.

“C’est l’histoire de deux couples – et pour le duc et la duchesse de Sussex, le triomphe de William et Kate est une pilule amère.”

Le commentateur royal a également évalué l’impact du désormais tristement célèbre téléfilm du duc de la duchesse de Sussex avec la superstar américaine Oprah Winfrey, qu’elle a qualifiée de «stupide».

Au cours de l’interview à la bombe, Meghan et Harry ont fait un certain nombre d’allégations alarmantes au sujet de la famille royale britannique, y compris des allégations de racisme.

ROYAL FAMILY LIVE: le prince Harry accusé de six snobs lors de sa visite au Royaume-Uni

Le prince William a “ accordé la stabilité ” en épousant Kate, selon un expert

Le prince William a été contraint de mettre en scène une intervention rare, insistant sur le fait que le cabinet n’était «pas du tout raciste» lors d’une visite scolaire à Londres en mars.

Commentant les allégations explosives, Mme Wyatt a affirmé que les «insultes» que Harry et Meghan avaient lancées à la famille royale n’avaient pas eu d’impact sur l’appel du duc et de la duchesse de Cambridge.

Elle a déclaré: “Le mois dernier, j’ai prédit dans cet article que la décision stupide de Harry de suivre le plan d’Oprah révélateur de Meghan et de tirer une fierté bovine de ses tentatives de dépeindre la famille royale comme une camorra de racistes et de marginaux, serait être méprisé, en particulier en ce qui concerne les insultes adressées au duc et à la duchesse de Cambridge.

“Lancez toutes les insultes que vous aimez à William et Kate, mais ils sortent toujours aussi doux que les roses anglaises.”

Le prince William et le prince Harry ne se sont pas promenés côte à côte lors des funérailles du prince Philip (Image: GETTY)

Le prince Harry, 36 ans, a maintenant retrouvé sa femme Meghan, 39 ans, et son fils Archie, un an en Californie, après être brièvement retourné au Royaume-Uni pour les funérailles de son grand-père, le prince Philip.

Le duc de Sussex a été vu en train de discuter avec son frère le prince William, 38 ans, et Catherine, 39 ans, après la fin du service, suscitant l’espoir que leur querelle pourrait prendre fin.

Les frères devraient également être à nouveau réunis en juillet au jardin englouti du palais de Kensington pour le dévoilement d’une nouvelle statue pour commémorer leur mère Diana, princesse de Galles.

Cependant, il y a eu des spéculations que le prince Harry pourrait ne pas revenir en raison de l’accueil «glacial» qu’il a reçu plus tôt ce mois-ci.

NE MANQUEZ PAS

Le prince Harry a averti que “ les actions ont des conséquences ” [OPINION]

Quand le prince Harry reviendra-t-il ensuite au Royaume-Uni? [EXPLAINED]

Le prince Harry et William s’unissent autour de la robe de mariée de la princesse Diana [INSIGHT]

Arbre généalogique royal (Image: EXPRESS)

Commentant, l’expert royal Russell Myers a déclaré à talkRADIO: “Certains quartiers de la famille lui ont donné un accueil glacial et peut-être que cela l’a quelque peu choqué.

“On me dit qu’il est toujours déterminé à venir. Les deux camps le sont. Certainement Kate et William l’accueilliront s’il veut revenir.

«Son intention est de revenir. On peut se demander, si sa femme vient d’avoir un bébé, je suis sûr qu’il pourrait sauter dans un jet privé et faire une visite aérienne.

“Mais, est-ce que ce sera une excuse pratique pour qu’il n’ait pas à revenir et à faire face à la famille?”

L’événement est prévu pour le 1er juillet, ce qui aurait été le 60e anniversaire de la princesse Diana.