Meghan Markle et Harry parmi les 100 personnes les plus influentes de Time

Meghan Markle et Britney Spears partager un nouveau titre unique.

La duchesse de Sussex, avec le prince harry, ont été honorés pour leur travail humanitaire; la pop star nouvellement fiancée et assiégée qui a stimulé un mouvement est maintenant confrontée à la possibilité d’une indépendance renouvelée après que son père a récemment déposé une pétition pour mettre fin à ses 13 ans de tutelle. Les trois — plus le président Joe Biden, Dolly parton, Kate Winslet, Scarlett Johansson, Lil Nas X, olympien Simone biles et Jason Sudeikis a fait la liste des 100 personnes les plus influentes du magazine Time pour 2021.

Meghan et Harry, qui ont également reçu cet honneur en 2018, ont été salués cette année pour leur travail humanitaire, notamment avec leur Fondation Archewell. Ils ont lancé l’organisation à but non lucratif en Californie en 2020 à la suite de leur sortie royale controversée de la monarchie britannique. Archewell, dont le nom a été inspiré par leur fils maintenant âgé de 2 ans Archie Harrison, a travaillé avec le groupe caritatif World Central Kitchen pour construire quatre centres de secours communautaires.