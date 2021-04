Meghan Markle et Harry pensaient que le devoir royal était «en dessous d’eux» – grand «contraste» avec Kate et William | Royal | Nouvelles

Le journaliste Dan Wootton a félicité le duc et la duchesse de Cambridge pour leur approche «amusante» des devoirs royaux après avoir visité une ferme du comté de Durham mardi avant de s’engager dans un organisme de bienfaisance où ils se sont lancés au golf. M. Wootton a comparé William et Kate au duc et à la duchesse de Sussex, qui ont quitté la famille royale pour une nouvelle vie en Amérique.

Le commentateur royal a déclaré que les Cambridges étaient un “contraste frappant” avec Meghan et Harry, qui, selon lui, “semblaient et agissaient mal la plupart du temps”.

Dans sa dernière chronique MailOnline, M. Wootton a déclaré: “Ce n’est pas vraiment difficile d’être un royal, vous savez. Présentez-vous simplement, soyez gentil et ne faites pas tout pour vous.

“Quel contraste avec le duc et la duchesse de Glum, qui ont décidé très tôt qu’une vie d’engagements royaux soutenant des organismes de bienfaisance au Royaume-Uni était en dessous d’eux.

«Je ne peux certainement pas imaginer Meghan se débrouiller avec des clubs de golf lors d’une dure journée du Nord-Est dans le froid.

“William et Kate vivent leur vie en contraste frappant avec Harry et Meghan, qui aiment beaucoup parler de bonheur et de contentement tout en regardant et en agissant misérablement la plupart du temps.”

Les Sussex ont mis fin à leurs fonctions royales en mars 2020 – un mouvement baptisé Megxit – et vivent maintenant en Californie.

Le couple, qui attend leur deuxième enfant, a troqué sa maison Winsor contre un manoir à Montecito.

Ils ont signé des accords lucratifs avec Netflix et Spotify alors qu’ils lancent de nouvelles carrières à travers l’étang.

Ils ont ensuite visité le projet Cheesy Waffles (CWP), qui fournit aux jeunes ayant des troubles d’apprentissage les compétences et l’autonomie dont ils ont besoin à l’âge adulte.

Ils ont présenté une présentation amusante tout en montrant leurs talents de golfeur sur l’herbe à l’extérieur du projet.

William et Kate ont partagé deux nouveaux portraits hier pour marquer leur anniversaire de mariage.

Et ils ont ensuite publié une vidéo sur Twitter d’eux-mêmes profitant du plein air avec leurs trois enfants.

Le clip de 39 secondes montre la famille Cambridge dans leur résidence de Norfolk, Anmer Hall, et sur des dunes de sable sur une plage voisine.

Dans un tweet accompagnant le clip, William et Kate ont remercié ceux qui avaient envoyé des «messages aimables» pour marquer le jalon.

Kate a maintenant passé une décennie en tant que membre pleinement inscrit de la famille royale, une SAR, une duchesse et une future reine.

Un sondage YouGov auprès de 5055 adultes en Grande-Bretagne, publié mercredi, a révélé que plus des trois quarts des Britanniques pensent que Kate fera une bonne reine le moment venu.