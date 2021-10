Meghan Markle et Harry « poignardent les membres de la famille royale dans le dos », déclare l’ancien majordome Paul Burrell | Royale | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex ont quitté la famille royale l’année dernière et ont déménagé en Californie avec leur fils Archie. Le couple a depuis accueilli une fille, Lilibet Diana.

Cependant, depuis qu’il s’est éloigné du cabinet, le couple a fait la une des journaux dans le monde entier après avoir fait plusieurs allégations explosives.

Lors d’une interview explosive avec Oprah Winfrey cette année, ils ont affirmé qu’il y avait eu des conversations sur la couleur de la peau d’Archie avant sa naissance.

Meghan a également affirmé qu’elle était proche du suicide et qu’elle n’avait reçu aucune aide de la famille royale.

Mais maintenant, Paul Burrell, l’ancien majordome de la reine Elizabeth II et de la défunte princesse Diana, a lancé une attaque cinglante contre le couple.

M. Burrell a affirmé que le couple « essayait de brouiller les frontières entre être royal et être des célébrités ».

Il a accusé Meghan et Harry d’avoir « poignardé la famille de Harry dans le dos » et d’avoir creusé la faille.

S’adressant au magazine Closer, il a déclaré: « Une partie de la fascination et de la popularité royales réside dans le fait que personne ne sait ce qui se passe réellement à huis clos.

« Et donc, quand Harry et Meghan partagent un aperçu de cette vie, c’est choquant et scandaleux et les gens adorent l’entendre.

LIRE LA SUITE: Charles dirigera une transformation radicale vers Firm

«C’est le problème auquel Harry et Meghan sont confrontés en essayant de brouiller les frontières entre être royal et être des célébrités. Cela ne fonctionne tout simplement pas.

Ses commentaires interviennent après que Harry a été repéré avec un micro lors de sa tournée et de celle de Meghan à New York le mois dernier.

On pouvait voir le fil noir dépassant de la poche de son pantalon et dans sa chemise.

Il a été suggéré que le couple enregistrait peut-être du contenu pour leur accord de plusieurs millions de dollars avec Netflix.

L’année prochaine, Harry devrait publier un mémoire détaillant le temps passé dans la famille royale et comment lui et Meghan ont démissionné et ont déménagé aux États-Unis.

Mardi, il a été révélé que le couple était devenu des « partenaires d’impact » et des investisseurs d’une société d’investissement durable appelée Ethic.

Dans une interview conjointe avec Harry, Meghan a déclaré à DealBook: « Du monde d’où je viens, vous ne parlez pas d’investissement, n’est-ce pas? »

« Vous n’avez pas le luxe d’investir. Cela semble si chic.

« Mon mari dit depuis des années : « Mon Dieu, ne souhaiteriez-vous pas qu’il y ait un endroit où, si vos valeurs étaient alignées comme ça, vous pourriez mettre votre argent dans ce même genre de chose ? » »

Des représentants du duc et de la duchesse de Sussex ont été contactés pour commentaires.