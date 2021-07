Meghan Markle et Harry pourraient offrir le baptême de Lilibet à la firme en quelques semaines | Royale | Nouvelles

in

Meghan Markle «pourrait rejoindre» Harry à son retour au Royaume-Uni, selon un expert

La commentatrice royale Daniela Elser pense que Meghan et Harry pourraient grandement améliorer leur relation avec le cabinet s’ils décidaient de célébrer le baptême de Lilibet ‘Lili’ Diana au Royaume-Uni. Plus tôt ce mois-ci, il a été affirmé que le duc de Sussex était sur le point de retourner en Grande-Bretagne pour honorer la vie et l’héritage de sa mère.

Et cette fois, il sera peut-être suivi par la duchesse de Sussex, qui n’a pas foulé le sol britannique depuis mars 2020.

Ce retour pourrait également être l’occasion d’un baptême en présence de membres clés de la famille royale, a déclaré l’expert.

Dans un commentaire pour news.com.au, Mme Elser a écrit: “Si les Sussex décidaient qu’ils voulaient que le baptême ait lieu au Royaume-Uni, peut-être même en septembre, alors qu’il a été dit que Harry et Meghan reviendraient à Londres, alors il serait interprété comme un rameau d’olivier après des années de querelles et de rancœurs intra-familiales.”

De même, a ajouté Mme Elser, le choix des parrains et marraines pourrait avoir un effet sur le fossé entre les Sussex et la Firme.

Meghan Markle et le prince Harry ont accueilli leur fille dans le monde début juin (Image: GETTY)

Meghan Markle n’est plus au Royaume-Uni depuis mars 2020 (Image: GETTY)

Elle a déclaré : « Choisir de nommer quelques cousins ​​soigneusement choisis ou d’anciens compagnons d’Eton pourrait grandement contribuer à la guérison de diverses violations. »

En revanche, le duc et la duchesse de Sussex risquent d’être accusés de camouflet s’ils décident d’accueillir le baptême de leur fille en Californie ou de ne pas la baptiser du tout, a fait valoir l’expert.

Mme Elser a déclaré: “Cependant, si les Sussex décidaient de tenir la cérémonie en Californie, empêchant ainsi la reine qui ne voyage plus à l’étranger d’y assister, cela ne serait rien de moins qu’un rejet clair de la famille royale.

“Il y a aussi une troisième option ici : ils décident de sauter complètement un baptême.

LIRE LA SUITE: La «trêve» de Kate et Meghan après Oprah alors que la duchesse envoie un cadeau à Lilibet

Meghan Markle et le prince Harry vivent maintenant en Californie (Image: GETTY)

“Mais encore une fois, cela aussi serait lu comme profondément irrespectueux envers Sa Majesté étant donné qu’elle est, après tout, le chef de l’Église d’Angleterre.”

Et, parlant de choisir des célébrités américaines comme parrains et marraines, Mme Elser a ajouté : « S’ils devaient choisir un groupe de noms de premier plan, dont les nouvelles ne manqueraient pas de s’infiltrer dans la presse, alors il semblerait qu’ils jettent entièrement Que leur sort avec leurs nouvelles meilleures amies hollywoodiennes, leur famille et leurs amis de longue date au Royaume-Uni soit damné.”

Harry et Meghan ont accueilli Lili dans le monde le 4 juin.

Deux jours plus tard, ils ont annoncé l’heureuse nouvelle au monde avec une déclaration partagée sur Archewell.com, le site Web de l’organisation des Sussex.

A NE PAS MANQUER

Meghan Markle et le prince Harry ne sont plus des membres de la famille royale travaillant à temps plein (Image: GETTY)

Meghan Markle et le prince Harry pourraient retourner au Royaume-Uni en septembre (Image: GETTY)

La déclaration a fourni quelques détails sur la naissance de Lili avant d’expliquer le choix fait par Meghan et Harry avec ses noms.

La déclaration disait: “Lili porte le nom de son arrière-grand-mère, Sa Majesté la reine, dont le surnom familial est Lilibet.

“Son deuxième prénom, Diana, a été choisi pour honorer sa défunte grand-mère bien-aimée, la princesse de Galles.”

Son frère aîné Archie Harrison a été baptisé à Windsor deux mois après sa naissance en mai 2019.

Archie est né en mai 2019 et baptisé deux mois plus tard (Image: EXPRESS)

Meghan et Harry ont décidé de garder l’événement entièrement privé en interdisant aux médias de prendre des photos des invités arrivant à la chapelle.

Ils n’ont également jamais divulgué les noms des parrains et marraines d’Archie.

Parmi les invités connus qui ont assisté au baptême figuraient Kate et le prince William, la mère de Meghan, Doria Ragland, et les sœurs de la princesse Diana, Lady Sarah McCorquodale et la baronne Jane Fellowes.

La reine n’était pas présente en raison d’un conflit d’horaire.

Meghan Markle et le prince Harry ont deux enfants (Image: GETTY)

Cependant, elle a pu rencontrer le petit royal peu après sa naissance.

Le 8 mai 2019, deux jours après l’arrivée d’Archie, le souverain et le prince Philip ont été photographiés en train de rencontrer officiellement leur huitième arrière-petit-enfant pour la première fois.

Ce n’était pas la première fois que le monarque devait sauter un baptême royal en raison d’un engagement antérieur.

En 2018, elle a raté le baptême de son sixième arrière-petit-enfant, le prince Louis.