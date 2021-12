Meghan Markle et Harry revendiquent le titre de William et Kate après avoir pris du recul avec le déménagement américain | Royale | Des nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex se sont révélés être les membres de la famille royale dont on a le plus parlé de l’année. Les recherches Google pour le couple étaient 64% plus élevées que tout autre couple de la famille royale, y compris William et Kate, révèlent de nouvelles données.

Meghan et Harry sont arrivés en tête d’une étude menée par Lucky Creek qui a analysé les données mondiales de Google Trends pour 2021.

Harry, 37 ans, et Meghan, 40 ans, ont été spécifiquement fouillés 367% de plus que William et Kate cette année, selon la recherche.

Les Sussex, récemment nommés par le magazine Time parmi les 100 personnes les plus influentes au monde, se sont retirés de leurs fonctions royales l’année dernière.

Ils vivent maintenant aux États-Unis, où ils mènent une vie « financièrement indépendante » loin de la monarchie, avec leurs deux enfants Archie et Lilibet.

Après avoir quitté le cabinet, le couple s’est entretenu avec l’animatrice de l’émission de discussion américaine Oprah Winfrey pour une interview explosive au cours de laquelle ils ont fait une série de déclarations sismiques sur leur temps en tant que membres de la famille royale.

L’intérêt pour le couple a culminé à ce moment-là, suggèrent les données.

L’étude a révélé que l’interview était également le moment royal le plus discuté de 2021, étant recherché 566% de plus que tout autre événement royal.

L’interview a même battu les funérailles du prince Philip, qui était la deuxième histoire royale la plus discutée de l’année.

Le moment dont William et Kate ont le plus parlé en 2021 a été leur dixième anniversaire de mariage, une occasion marquée par un documentaire de la BBC et une publication Instagram du couple.

Des images diffusées pour l’occasion montrent les membres de la famille royale, qui ont trois enfants ensemble, s’embrassant à l’extérieur de leur maison, le palais de Kensington.

L’anniversaire a fait augmenter l’intérêt pour le couple de 410 % au-dessus de leur moyenne annuelle.

La reine, 95 ans, a été la plus recherchée en avril lors des funérailles de son mari.

Des membres de la famille royale se sont réunis pour faire des adieux émouvants au duc d’Édimbourg, le mari de la reine depuis 73 ans, décédé peu avant son 100e anniversaire.

Les plans de ses funérailles ont été modifiés à la lumière des restrictions COVID-19 et seuls 30 invités ont assisté au service, y compris tous les enfants et petits-enfants de Philip – ainsi que leurs conjoints.

La reine a été photographiée assise seule dans la chapelle St George, ce qui a entraîné une augmentation de 279% des recherches pour le monarque.

L’intérêt pour Lady Louise Windsor, la fille du prince Edward, a également culminé lors des funérailles de Philip.

La royale, qui a fêté son 18e anniversaire cette année, a également fait parler de 165% de plus en 2021 qu’en 2020.