Meghan Markle et Harry se préparent à plus de chaos avec une nouvelle émission télévisée à la bombe – «Famille en crise» | Royal | Nouvelles

Le prince Harry a rompu avec la “ tradition royale ” avec Meghan, selon un expert

Meghan Markle et le prince Harry reviendront sur le devant de la scène demain alors que leur interview révélatrice avec Oprah Winfrey est analysée dans un nouveau documentaire de 60 minutes. Le programme, intitulé Meghan et Harry: les souvenirs peuvent varier, promet de plonger profondément “dans la plus grande crise royale de mémoire d’homme”.

L’émission, produite par Shearwater pour Discovery +, verra un certain nombre d’experts analyser des moments clés de l’interview du duc et de la duchesse de Sussex.

Shearwater a déclaré qu ‘”aucun sujet n’est interdit” et a déclaré que les experts examineraient également les précédentes apparitions publiques de Meghan et Harry, y compris la célèbre interview de Tom Bradby de 2019.

Dans une bande-annonce dramatique de 30 secondes pour le documentaire, un expert commence par dire: “Ce que nous avons, c’est une famille en crise.”

Une voix off dit alors: «Vous avez lu les gros titres, vous avez vu les retombées.

Meghan Markle et le prince Harry sont prêts pour plus de chaos avec une nouvelle émission de bombes qui sera diffusée demain (Image: .)

L’interview de Meghan Markle et du prince Harry avec Oprah a été diffusée en mars (Image: . / CBS)

“Désormais, nos experts ont leur mot à dire sur la plus grande crise royale de mémoire d’homme.”

Le documentaire mettra en vedette le Dr Cliff Lansley, expert en langage corporel, le professeur de linguistique Dawn Archer et le psychologue légiste Kerry Daynes.

Le trio passera en revue certaines parties de l’interview d’Oprah et décrira le discours du couple, le ton de la voix, les mouvements et les expressions image par image.

Les experts analyseront également les affirmations de Meghan et Harry, y compris leurs allégations de racisme dans la famille royale et les relations tendues du duc avec sa famille.

Meghan et Harry ont fait un certain nombre de déclarations dans l’interview (Image: . / CBS)

Clare Laycock, SVP, planification et responsable du contenu, du style de vie et du divertissement, a déclaré: «Dans l’une de nos émissions spéciales d’enquête les plus ambitieuses à ce jour, l’interview de Royal qui a divisé le monde passe sous le microscope.

“Avec Shearwater à la barre, Meghan et Harry: Les souvenirs peuvent varier promet de fournir des informations révolutionnaires qui pourraient enfin mettre au lit des questions sur les affirmations qui ont fait la une des journaux … connectez-vous pour le savoir!”

Le producteur exécutif de Shearwater Media, Steve Anderson, a déclaré: «C’est une façon nouvelle et différente de disséquer l’interview de l’année.

“Que révèlent les expressions faciales, les gestes physiques et les modèles de discours? Les réponses sont fascinantes.”

Le programme promet de plonger profondément “dans la plus grande crise royale de mémoire d’homme” (Image: .)

Meghan Markle et le prince Harry ont démissionné de leur poste de membres de la famille royale l’année dernière (Image: .)

Le titre du programme utilise une phrase utilisée dans la réponse officielle du palais de Buckingham à l’interview.

Plus d’un jour après la diffusion de l’émission, une déclaration a été publiée au nom de la reine et disait: «Toute la famille est attristée d’apprendre à quel point les dernières années ont été difficiles pour Harry et Meghan.

«Les questions soulevées, en particulier celle de la race, sont préoccupantes.» Si certains souvenirs peuvent varier, ils sont pris très au sérieux et seront traités par la famille en privé.

«Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres de la famille très appréciés.»

Meghan Markle et le prince Harry, une chronologie romantique (Image: Express)

L’interview de Meghan et Harry avec Oprah a été diffusée début mars et a envoyé des ondes de choc à travers le monde.

Le couple a accusé un membre anonyme de la famille royale de racisme, ce que le prince William a nié plus tard avec fureur.

Meghan a également parlé de sa santé mentale et a déclaré qu’elle avait atteint un point bas lorsqu’elle était enceinte d’Archie en 2019.

La duchesse a également affirmé que la famille royale avait peu fait pour la soutenir lorsqu’elle se sentait suicidaire.

Meghan et Harry: Les souvenirs peuvent varier en première le vendredi 30 avril exclusivement sur Discovery +