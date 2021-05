Meghan Markle et Harry se sont défendus après que le cousin de la reine ait conservé ses privilèges | Royal | Nouvelles

Plus tôt cette année, le duc et la duchesse de Sussex ont été jugés incapables de servir au mieux les organisations qu’ils soutiennent dans un examen effectué par la reine sur leurs rôles au sein de la famille royale. Le couple a dû renoncer à leurs rôles royaux et à leurs patronages restants, ce qui les a liés à un certain nombre d’organismes britanniques.

Cependant, les observateurs royaux ont souligné que, bien que les Sussex aient dû renoncer à leurs titres honorifiques, le prince Michael de Kent est autorisé à conserver ses privilèges malgré la récente controverse.

Le cousin de la reine a été accusé d’avoir vendu «son accès privilégié» au régime russe de Vladimir Poutine.

Un rapport du Sunday Times a affirmé que le prince Michael «vendrait secrètement son accès privilégié au régime russe de Vladimir Poutine à des clients commerciaux cherchant des faveurs du Kremlin».

Le royal a nié les allégations, mais l’enquête a conduit les commentateurs royaux à se demander s’il devrait être autorisé à conserver ses privilèges actuels.

Les animateurs de podcast Royally Obsessed, Roberta Fiorito et Rachel Bowie, ont qualifié la situation de «très mauvaise image».

Mme Fiorito a déclaré: «Cela semble si proche de la mort du mari de la reine et c’est quelque chose de tellement inutile et un tel scandale royal qui vient à la suite d’un événement tragique, c’est tellement décourageant.

“Nous avons vu Harry et Meghan – ils ont perdu leurs titres militaires honorifiques, ils ont perdu leurs patronages, ils ont tellement perdu – et pourtant le prince Michael qui est maintenant (prétendument) exposé par des journalistes infiltrés a toujours ses titres honorifiques, a toujours la sécurité vivant dans un magnifique appartement dans le palais.

“C’est mauvais, c’est vraiment un mauvais regard, et pour la reine de s’occuper de ça maintenant…”