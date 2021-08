Meghan Markle et Harry sont invités à «mettre la bouche là où se trouve l’argent» après «une charge de salade de mots» | Royale | Nouvelles

in

40e anniversaire de Meghan Markle : un regard sur sa transformation de style

Meghan et le prince Harry doivent commencer à diffuser du contenu et le résultat de leur travail en coulisses, selon un commentateur. Martin Townsend, l’ancien rédacteur en chef du Sunday Express devenu expert en relations publiques, estime que la prochaine décennie du duc et de la duchesse de Sussex doit être “de substance” s’ils veulent réussir dans leur vie post-royale.

Il a déclaré au Daily Telegraph : « S’ils veulent faire quelque chose, ils doivent dire où est leur argent.

“Jusqu’à présent, nous avons eu un tas de salades de mots:” vivons tous en paix en harmonie “tout en faisant la guerre à la famille royale, ce qui a semblé contradictoire à beaucoup.

“Il est temps pour eux de mettre tout cela derrière eux et de travailler sur le contenu plutôt que sur des conjectures.

“Leur époque de 40 à 50 ans doit être une époque de substance plutôt que de brillance.

Meghan Markle a 40 ans aujourd’hui (Image: GETTY)

Meghan Markle et le prince Harry ne sont plus des membres de la famille royale (Image: GETTY)

“S’il existe un guide définitif de Harry et Meghan sur la façon de vivre votre vie, ils feraient mieux de commencer à l’écrire, et vite.”

Meghan, qui a 40 ans aujourd’hui, et le prince Harry ont quitté le cabinet en tant que membres de la famille royale fin mars 2020.

Dans les mois suivants, le couple a conclu deux accords pluriannuels avec les géants du streaming Spotify et Netflix.

Parlant de leur accord avec la société de streaming télévisé, les Sussex ont déclaré qu’ils visaient à créer un contenu “qui informe mais donne aussi de l’espoir”.

LIRE LA SUITE: Kate et William partagent une photo de Meghan Markle dans un message pour son 40e anniversaire

Meghan Markle et le prince Harry ont déménagé en Californie en mars 2020 (Image: GETTY)

Alors qu’ils n’ont encore sorti aucun produit, Meghan a annoncé qu’elle avait créé et travaille actuellement en tant que productrice exécutive sur Pearl, une série animée suivant les aventures d’une jeune fille inspirée.

D’autre part, le duc de Sussex est le producteur exécutif de Heart of Invictus, une série documentaire destinée à suivre la préparation et les histoires courageuses de quelques athlètes participant aux prochains Jeux Invictus 2022.

À la fin de l’année dernière, Meghan et Harry ont également publié le premier – et jusqu’à présent le seul – épisode de leur podcast.

Parlant de leur projet avec Archewell Audio dans une bande-annonce lançant leur entreprise avec Spotify, Harry a déclaré qu’ils viseront à “mettre en avant différentes perspectives et voix que vous n’avez peut-être jamais entendues auparavant” avec leurs podcasts.

A NE PAS MANQUER

Le livre de Meghan Markle The Bench est sorti en juin (Image: GETTY)

Meghan Markle et le prince Harry ont signé des accords avec Spotify et Netflix (Image: GETTY)

Meghan Markle « concentrée » sur la production, déclare le PDG de Netflix

Fin 2020, les Sussex ont également lancé leur nouvelle organisation Archewell, qui comprend une fondation et deux sociétés de production.

Plus tôt cette année, Harry a été nommé Chief Impact Officer de la société de santé mentale et de coaching BetterUp.

Et Meghan a fait ses débuts en tant qu’auteur de livres pour enfants en publiant la nouvelle The Bench, inspirée du lien d’Archie et du prince Harry.

Bien qu’ils soient en congé parental après la naissance de Lilibet ‘Lili’ Diana, les Sussex ont montré qu’ils travaillaient dans les coulisses – le prince Harry a annoncé le mois dernier qu’il écrivait ses mémoires.

Meghan Markle et le prince Harry se sont mariés en mai 2018 (Image: EXPRESS)

Cependant, un autre commentateur royal estime que la duchesse est peut-être « parfaitement consciente qu’elle ne devrait pas perdre trop de temps avant d’aller de l’avant ».

La rédactrice en chef associée du Telegraph, Camilla Tominey, a écrit sur la publication : « La-La Land peut être un endroit inconstant dans le meilleur des cas.

“Mais quand vous êtes une femme dans la quarantaine, il n’y a sans doute qu’une période limitée pour se prélasser sous les feux de la rampe.

“La bonne nouvelle concernant l’âge de 40 ans, c’est que c’est maintenant considéré comme le nouveau 30 ; le moment où la plupart des femmes peuvent faire carrière à fond, avec la sagesse de faire en sorte que cela compte.”

Le prince Harry travaille sur ses mémoires, cela a été annoncé en juillet (Image: GETTY)

Cependant, a ajouté Mme Tominey, “au fond de l’esprit de Meghan”, il peut y avoir l’inquiétude qu’au moment où elle atteindra 50 plates-formes telles que Spotify et Netflix, elle puisse être “plus intéressée par les nouveaux enfants du quartier”.

Meghan et Harry n’ont pas révélé comment ils passent le grand jour de la duchesse aujourd’hui.

Une source a déclaré plus tôt cette semaine que la duchesse voulait organiser un petit rassemblement de 65 personnes et avait engagé un organisateur de soirées célèbres pour cela.

Cependant, des sources qui ont parlé à Page Six ont rejeté cette affirmation, affirmant que Meghan voulait passer un anniversaire « discret ».